Dünyanın en popüler sosyal medya platformlarından biri olan Facebook hesabınızın şifresini değiştirmek, sanal güvenlik açısından atabileceğiniz en önemli adımlardan bir tanesidir. Facebook şifresi nasıl değiştirilir, Facebook şifre değiştirme nasıl yapılır tüm detaylarıyla adım adım anlattık.

İlk kez 2000’li yılların başında hayatımıza girdikten sonra Facebook, pek çok kullanıcının vazgeçilmez sosyal medya platformlarından biri haline geldi. Yıllar içinde eklediği yeni özelliklerle beraber bir Facebook hesabı, kimlik numarası kadar gerekli hale geldi. Ancak sosyal medya platformlarının çeşitlenmesi nedeniyle artık pek çok kullanıcı Facebook hesabını çok da aktif olarak kullanmamaya başladı.

Facebook şifresi nasıl değiştirilir sorusu tam da bu noktada önem kazanıyor. Çünkü yıllar önce belki basit bir şifre oluşturduğunuz hesabınız artık o kadar da güvende olmayabilir. Çünkü yıllar içinde hackerlar da kendini geliştirdi ve eskinin zorlu şifreleri kolayca kırılır hale geldi. Facebook şifresi nasıl değiştirilir, Facebook şifre değiştirme nasıl yapılır adım adım tüm detaylarıyla anlattık.

Facebook şifresi nasıl değiştirilir?

Adım #1: Buradan Facebook internet sitesini açın.

Buradan Facebook internet sitesini açın. Adım #2: Hesap bilgilerinizle giriş yapın.

Hesap bilgilerinizle giriş yapın. Adım #3: Sağ üst köşedeki aşağı yönlü ok butonuna tıklayın.

Sağ üst köşedeki aşağı yönlü ok butonuna tıklayın. Adım #4: Ayarlar ve Gizlilik sekmesini genişletin.

Ayarlar ve Gizlilik sekmesini genişletin. Adım #5: Ayarlar seçeneğine tıklayın.

Ayarlar seçeneğine tıklayın. Adım #6: Güvenlik ve Giriş sekmesini açın.

Güvenlik ve Giriş sekmesini açın. Adım #7: Şifreyi Değiştir seçeneğine tıklayın.

Şifreyi Değiştir seçeneğine tıklayın. Adım #8: Önce mevcut, daha sonra yeni şifrenizi yazın.

Önce mevcut, daha sonra yeni şifrenizi yazın. Adım #9: Değişiklikleri Kaydet butonuna tıklayın.

Daha önce Facebook şifre değiştirme işlemi yapmadıysanız Şifreyi Değiştir seçeneğine ulaşmak biraz zor olabilir. Özellikle yeni Facebook masaüstü versiyonu, mobil uygulama ile harmanlanmış bir arayüze sahip olduğu için uzun süredir platforma giriş yapmayan kullanıcılar için biraz karmaşık görünebilir.

Facebook Ayarlar sayfası katman katman ilerliyor. Bu da kullanıcıya sanki bir matruşka bebeği açıyormuş hissi veriyor. Ancak seçenek başlıkları oldukça net olduğu için dikkatli olunursa sorun çıkmayacaktır. En azından yukarıdaki adımları tam anlamıyla adım adım uygulamak bile kolayca sizi hedefinize ulaştıracaktır.

Facebook şifre değiştirme işlemi için mutlaka mevcut, kullanmakta olduğunuz şifrenizi girmelisiniz. Eğer bu şifreyi unuttuysanız Şifreni mi Unuttun? butonu size yardımcı olacaktır. Yeni şifrenizin öncekine göre çok daha güçlü ve biraz da karmaşık olduğundan emin olun. Farklı platformlarda aynı şifreyi kullanmayın.

Mobil uygulamada Facebook şifresi nasıl değiştirilir?

Adım #1: Facebook mobil uygulamasını açın.

Facebook mobil uygulamasını açın. Adım #2: Hesap bilgilerinizle giriş yapın.

Hesap bilgilerinizle giriş yapın. Adım #3: Alt araç çubuğundaki alt alta üç çizgi butonuna dokunun.

Alt araç çubuğundaki alt alta üç çizgi butonuna dokunun. Adım #4: Ayarlar ve Gizlilik sekmesini genişletin.

Ayarlar ve Gizlilik sekmesini genişletin. Adım #5: Ayarlar seçeneğine dokunun.

Ayarlar seçeneğine dokunun. Adım #6: Güvenlik ve Giriş sekmesini açın.

Güvenlik ve Giriş sekmesini açın. Adım #7: Şifreyi Değiştir seçeneğine dokunun.

Şifreyi Değiştir seçeneğine dokunun. Adım #8: Önce mevcut, daha sonra yeni şifrenizi yazın.

Önce mevcut, daha sonra yeni şifrenizi yazın. Adım #9: Şifreni Güncelle butonuna dokunun.

Mobil uygulamada Facebook şifre değiştirme işlemi ile masaüstü versiyonda yapılan işlem birbirine oldukça benzer adımlardan oluşuyor. Zaten daha önce bahsettiğimiz gibi Facebook masaüstü versiyonun mobil uygulamadan ilham alınarak yeniden geliştirildiği oldukça aşikar görünüyor.

Yukarıdaki adımları hem Android hem de iOS Facebook mobil uygulamasında uygulayabilirsiniz. Mobil internet tarayıcınız üzerinden Facebook internet sitesini açtığınız zaman da benzer adımlar uygulanabilir olacaktır ancak mobil internet tarayıcısında açılan internet siteleri bu tür işlemler için her zaman kararlı bir yapı sergilemiyorlar. Bu nedenle eğer Facebook mobil uygulamanız yoksa masaüstü versiyon üzerinden bu işlemi yapmanız tavsiye ediliyor.

Mobil uygulamada Facebook şifre değiştirme işleminde de önce mevcut, yani kullanmakta olduğunuz şifrenizi girmeniz isteniyor. Mobil uygulamada şifre değiştirirken dikkatli olmanızda yarar var. Çünkü bazı kullanıcılar mobil cihaz klavyesinde yazı yazarken sorunlar yaşayabiliyorlar. Bu nedenle hızlı yazmak yerine yavaş da olsa dikkatli yazmayı tercih edin.

Facebook şifre değiştirme neden önemli?

Pek çok kullanıcı ‘Girmiyorum, etmiyorum şifrem güçlü olsa ne olacak, hesabım çalınsa ne olacak?’ diye düşünebilir ama hiç olur mu öyle şey? Bir Facebook hesabına sahip olmak için en azından bir e-posta adresi ve telefon numarası paylaşmış durumda olmalısınız. Bu bilgilerin kim olduğu bilinmeyen kişilerin eline geçmesi istenecek bir durum değil.

Facebook hesabınız çalındığı zaman yanan yalnızca siz de olmuyorsunuz. Hesabınızı ele geçiren kişi, arkadaşlarınızın da belki tanıdıkları dışında kimseyle paylaşmak istemedikleri bilgilere erişebilecekler. Tüm listesine dolandırıcılık amaçlı ödül mesajları ya da cinsel içerikli videolar gönderilmesini eminiz kimse istemiyordur.

En basit haliyle düşünürsek, birileri sizin gibi davranarak insanları farklı internet sitelerine, kampanyalara, sözde ödüllü yarışmalara yönlendirerek dolandırabilir. Böyle olaylar ile ilgili örneklerin sayısı her geçen gün artıyor. Bu nedenle aktif kullanmıyor bile olsanız tüm sosyal medya hesaplarınızı güçlü bir şifre ile korumak son derece önemlidir.

Güçlü bir şifre belirlemenin ipuçları:

Öncelikle asla farklı sosyal medya platformlarında ve internet sitelerinde aynı şifreyi kullanmayın. Akılda kalması zor olsa da farklı şifreler kullanmaya çalışın. Şifrelerin hiçbirinde kendinize özgü, bilinen kelimeler kullanmayın. Herkesin bildiği basit sayı öbekleri ve kelimeler kullanmaktan kaçının.

Şifre oluştururken klavyenizde çok kullanmadığınız, garip görünen sembollerden yararlanın. Akılda kalması zor olacak biliyoruz ama uzun bir şifre belirlemeniz güvenlik açısından oldukça önemli. Bilinen kelimeler kullansanız bile kendi anlayacağınız şekilde kelimenin harfleri arasında oynamalar yapın.

Kullanabildiğiniz her platformda iki faktörlü kimlik doğrulama özelliğini kullanın. Böylece olası bir hesap ele geçirme durumunu telefonunuza ya da e-posta adresinize gelen bir mesaj ile önleyebilirsiniz. Şifrenizi 6 ayda bir değiştirmeniz ve hiçbir yerde paylaşmamanız ya da farklı tarayıcılarda kaydetmemeniz öneriliyor. Tüm bunlar biraz karmaşık geldiyse güvenilir bir şifre yöneticisi uygulaması kullanabilirsiniz.

Sizin için Facebook şifresi nasıl değiştirilir, Facebook şifre değiştirme işlemi nasıl yapılır gibi merak edilen soruları yanıtladık ve dikkat etmeniz gereken noktaları anlattık. Facebook şifresi nasıl değiştirilir sorusunun yanıtı basit gibi görünse bile sanal güvenliğiniz için güçlü bir şifre belirlemek son derece önemlidir.