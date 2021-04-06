Facebook’un kullanıcı bilgilerini çaldırdığının ortaya çıkmasının ardından oldukça ciddi spekülasyonlar ortaya çıkmaya başladı. BTK, resmi olarak Facebook’a başvuru yaparak kullanıcı verileri çalınan Türk vatandaşları için bilgi talebinde bulundu.

BTK’dan edinilen bilgiye göre Facebook’taki 553 milyon kullanıcının verileri çalınmış durumda. Bunu deep web forumları üzerinde yayınlayan hackerlar verileri ücretsiz olarak paylaşıyorlar. Ortalama verileri çalınan 20 milyon Türk kullanıcının olduğu düşünülüyor. İşin korkunç kısmı bu hacking olayının resmen zevk için yapılması. Genellikle bu tarz veriler bir amaç için çalındığında satışa çıkarılıyor.

Business Insider’a göre 106 ülkeden 553 milyon kullanıcının telefon numarası ve kişisel verileri ücretsiz olarak elden ele yayılıyor. 32 milyon verinin ABD’den, 20 milyon Türkiye, 11 milyon Birleşik Krallık, 6 milyon Hindistan’dan çalınan veri olduğu belirtiliyor. Bilgisayar korsanlarının bu noktada ana hedefinin ABD olduğu düşünülüyor keza dolandırıcılıkta oldukça işe yarayacak veriler olduğu kesin gözüyle bakılıyor.

İki aşamalı şifre doğrulama ve tahmini zor parolalar kullanın

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Sayan Twitter hesabından, "İki aşamalı doğrulamayı aktif hale getirin. Birçok mecrada parolayla SMS seçeneği de bulunmaktadır. Böylelikle parolanız ele geçirilse bile hesabınız güvende olur" ifadesini kullandı. Bununla beraber kesinlikle tahmin edilmesi zor şifreler kullanmanızı öneriyor. Ardışık düzenle kullanılacak şifrelerin hızla çözülmesi mümkün.

Sayan, oltalama yöntemine dikkat edilmesi gerektiğini belirtiyor. Dolandırıcılık vakalarının artış gösterebileceği şu an için kesin gibi. Keza ücretsiz dağıtılan verilere herkes ulaşabilir durumda. Bununla beraber Facebook’un hacklenmesi Instagram bilgilerinizin de dışarı açıldığı anlamına geliyor. Sayan ayrıca, "Böylelikle bir platformda güvenlik ihlali yaşanırsa diğer hesaplarınız etkilenmez. Kurumsal e-posta adresleriyle sosyal medya platformlarına üye olmayın. İki aşamalı doğrulamayı aktif hale getirin. Birçok mecrada parolayla SMS seçeneği de bulunmaktadır. Böylelikle parolanız ele geçirilse bile hesabınız güvende olur" diye de belirtiyor.

BTK’nın konu hakkında Facebook’tan bilgi talep etmesi oldukça başarılı bir girişim. Bu sayede kullanıcı verilerimize ne olduğu konusunda en azından fikir sahibi olabileceğiz. Sizler bu konuda ne düşünüyorsunuz? Lütfen yorumlarda bizimle paylaşın.