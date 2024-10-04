Facebook'a gelecek olan yeni güncelleme ile bir dizi yeni sekme ve özellik kullanıcılara sunulacak.

Facebook, takip etmediğiniz hesaplardan daha fazla içerik göstermeyi hedeflediği yeni bir dizi güncelleme duyurdu. Platforma gelecek yenilikler, kullanıcıların arkadaşları ve takip ettiği hesaplar dışındaki kişilerin içeriklerini de keşfetmelerine olanak tanıyacak.

Yerel sekmesi ile çevredeki fırsatlar keşfedilebilecek

Güncelleme kapsamında platforma bir dizi yenilik geliyor. Bunlardan ilki 'Yerel' sekmesi. Bu sekme, Marketplace, yerel gruplar ve etkinlikler gibi çeşitli Facebook platformlarından içerikleri bir araya getiriyor.

Şu anda New York, Los Angeles, Chicago ve Austin gibi bazı ABD eyaletlerinde test edilen Yerel sekmesi, kullanıcılara yaşadıkları bölgedeki fırsatları daha kolay keşfetme imkânı sunuyor.

Instagram benzeri 'Keşfet' sekmesi geliyor

Bunun yanı sıra Instagram'daki 'Keşfet' özelliğine benzeyen bir diğer yeni sekme de test aşamasında. Bu sekme ise kullanıcılara ilgi alanlarına göre kişiselleştirilmiş fotoğraflar, videolar ve diğer içerikleri sunacak.

Tam ekran video akışı ve 'Topluluklar' özelliği de yolda

Facebook’un TikTok’a rakip olmak amacıyla geliştirdiği bir diğer yenilik ise tam ekran video akışı olacak. Kısa, uzun ve canlı videoların yer aldığı bu özellik, TikTok'un 'Sizin İçin' sayfasına benzer şekilde kullanıcıların hoşlanabileceği içerikleri öne çıkaracak.

Ayrıca Messenger’a eklenen 'Topluluklar' özelliği, Slack ve Discord'a benzer bir işlev sunarak kullanıcıların çeşitli konularda birden fazla sohbet odası oluşturmasına olanak tanıyacak. Bu odalar farklı ilgi alanlarına göre şekillendirilebilecek ve bir Facebook grubu olmaksızın da kullanılabilecek.

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