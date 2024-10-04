Bloomberg Milyarderler Endeksi'nde dikkat çeken bir durum yaşandı. Meta kurucusu Mark Zuckerberg, Amazon kurucusu Jeff Bezos'u geçerek ikinci sıraya oturdu.

Bloomberg'in gerçek zamanlı veriler sunan "Milyarderler Endeksi"nde dikkat çeken bir değişiklik yaşandı. Meta kurucusu Mark Zuckerberg, Amazon'un kurucusu Jeff Bezos'u geçerek ikinci sıraya yerleşti.

Mark Zuckerberg'in net serveti, dün akşam itibarıyla 206,2 milyar dolar olarak kayıtlara geçti. Amazon kurucusu Jeff Bezos'un net serveti ise 205,1 milyar dolardı. Tabii tüm bunlar yaşanırken Elon Musk, dünyanın en zengin kişisi olma ünvanını sürdürmeye devam etti. Musk'ın net serveti, en güncel veriye göre 256 milyar dolar seviyelerinde.

Son verilere göre dünyanın en zengin 10 kişisi şu şekilde:

Kişi Net Mal Varlığı Elon Musk 256 milyar dolar Mark Zuckerberg 206 milyar dolar Jeff Bezos 205 milyar dolar Bernard Arnault 193 milyar dolar Larry Ellison 179 milyar dolar Bill Gates 161 milyar dolar Larry Page 150 milyar dolar Steve Ballmer 145 milyar dolar Warren Buffett 143 milyar dolar Sergey Brin 141 milyar dolar

Mark Zuckerberg'in Jeff Bezos'u geride bırakmasını sağlayan temel şeyin Meta olduğunu da söyleyelim. Şirketin yüzde 13'lük hissesine sahip olan Zuckerberg, yılın başından bu yana 78 milyar dolar kazandı. Tabii bu süreçte Meta hisseleri de ciddi anlamda yükseldi. 2024 yılına 346 dolar seviyelerinden başlayan hisse fiyatları, 10 ayda yüzde 68 yükseldi ve 580 dolar seviyelerini gördü.