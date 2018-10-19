Facebook İngiltere'nin Eski Başbakan Yardımcısını İşe Aldı

Facebook İngiltere'nin eski başbakan yardımcısı Sir Nick Clegg'i küresel politikalar ve iletişimler departmanının başına geçirdi.

Son dönemde Facebook'un pek çok probleminden bahsettik; veri skandalları, hatalı video gösterim sayıları, devlet düzenlemelerine uymamaları bunlardan bazıları. Şirketin maruz kaldığı baskıları bir nebze olsun atmak için yaptığı son hamle, İngiltere'nin Eski Başbakan Yardımcısı Nick Clegg ile anlaşmak oldu.

Liberal Demokrat partinin eski lideri, Ocak ayında Silikon Vadisi'ne transfer olacak. Haziran ayında görevi bırakan Elliot Scharge'ın yerini doldurması beklenen Clegg'in Facebook'a geçmesi büyük sürpriz oldu. Yine de bir süredir Facebook'un eski bir politikacı ile görüştüğü biliniyordu. Kulislerde öne çıkan isimler ise George Osborne ve David Miliband idi. Bu isimlere resmi bir teklif gidip gitmediği bilinmiyor.

2010 ile 2015 yılları arasında David Cameron'un Konservatif Partisi ile yaptığı koalisyonda Başbakan Yardımcılığı görevini üstlenen Clegg'in politik zirvesi de bu olmuştu. Koltuğunu 2017 seçimlerinde kaybedene kadar İngiliz siyasetinin ilgi çekici figürleri arasındaydı.

Clegg'in Facebook'a katılması için Mark Zuckerberg ve Facebook COO'su Sheryl Sandberg özel olarak uğraştı.

Clegg Hamlesi Nasıl Değerlendiriliyor?

Son dönemde mahkemelerde büyük cezalar ödeyen ve hala yeni mahkeme tehditleriyle yüzleşme ihtimali olan Facebook'un bu hareketi oldukça mantıklı. Daha önce Avrupa Parlementosu'nda görev yapmış, Avrupa Ticaret Komisyonu'nda yer almış olan ismin AB merkezi Brüksel ile ilişkileri iyileştirmekte etkili olacağı belli.

Yapılan yorumlarda ise genel kanı bunun cesur bir hareket olduğu yönünde. Clegg'in görevlendirilmesiyle birlikte Facebook'un idareten çözümler bulup günü kurtarmak yerine sorunların üstesinden gelmeyi seçtiği görülüyor.

Facebook'taki İlk İngiliz Politikacı Değil

Son dönemde İngiltere'de de internet kontrolü konusunda büyük tartışmalar dönüyor. Birleşik Krallık rekabet kurulundan bir görevlinin dijital reklam mercilerine yönelik bir inceleme başlatmayı ciddi şekilde düşündüklerini açıklaması da işin tuzu biberi olmuştu. Bu pazar da Facebook ve Google'ın kontrolünde.

Facebook'taki ilk İngiliz Politikacı ise Richard Hallam idi.