Facebook'tan Kaliteli Fotoğraf Paylaşımları İçin Yazılım

Facebook, bir süredir beta olarak sunduğu Spectrum adlı fotoğraf sıkıştırma aracını, GitHub üzerinden yeni versiyonuyla yayınladı.

Kameralar artık yeni bir akıllı telefon tanıtıldığında ilk odak noktası oluyor. Her yeni lansmanda kameralarda kullanılan yapay zekâ yazılımları da gelişmeye devam ediyor. Mobil fotoğrafçılar için bunlar çok güzel gelişmeler olsa da bu görüntülerisosyal medyada paylaşmak durumu farklı bir boyuta taşıyor.

Sosyal medya devi Facebook, ilk olarak geçtiğimiz Kasım ayında Spectrum’u tanıttı ve o günden bugüne kadar uygulama beta (v0.9) olarak sunuldu. Bugün, Spectrum’un 1.0.0 versiyonu GitHub’da yayınlandı. Ayrıca firma, bu sistemin görüntülerin güvenilirliğini ve kalitesini iyileştirdiği de söylüyor.

Yüksek çözünürlüklü fotoğraflar cihazlarda fazla yer kaplamakla kalmaz, aynı zamanda sosyal medyada paylaşırken de daha fazla veri kullanırlar. Bu yüzden WhatsApp ve Facebook gibi uygulamalar, görüntüleri sıkıştırarak paylaşmanızı sağlar. Hepimizin şikayetçi olduğu fotoğraflardaki kalite düşüşünün sebebi budur. Bu gibi uygulamalar görüntüleri yeniden boyutlandırır ve biçimlendirir. Böylece daha kısa sürede, kullanıcıyı bekletmeden karşıya yüklemiş olur.

Bu durum hız ve güvenliği bir arada sunmayı hedefleyen programlar için büyük bir problem. Bir uygulama yükleme hızından ödün vermeden maksimum kaliteyi nasıl sağlayabilir? Burada devreye Spectrum giriyor.

Spectrum Nedir?

Spectrum hem Android için hem de iOS için kullanılabilen bir görüntü işleme kütüphanesi. İlk aşamada daha hızlı yükleme ve aynı zamanda daha az veri tüketmeyi amaçladığını açıklanan Spectrum, bir API kullanarak uygulama geliştiricilerinin görüntüye özgürce müdahale etmesine olanak sağlıyor.

Kısacası, uygulamaya görüntünün nasıl kodlanması gerektiğini anlatmak yerine, geliştiricilerin istediklerini direkt olarak yapmalarına izin veriyor.

Bunlara ek olarak Facebook’un bildirdiğine göre Spectrum, JPEG türündeki görüntüleri kırparken ve döndürürken kaliteden kayıp yaşatmayacak.