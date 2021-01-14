Facebook Türkiye Başkan Yardımcısından Yeni Açıklama

Whatsapp'ın gizlilik politikasında yapmış olduğu güncellemeye yönelik Facebook Orta Doğu, Afrika ve Türkiye Bölge Başkan Yardımcısı Derya Özkaya Matraş'tan yeni bir açıklama geldi. Matraş, güncellemenin işletmelere verilecek hizmete yönelik olduğunu, mesajların hiçbir şekilde okunmayacağını dile getirdi.

Whatsapp, gizlilik politikalarında yaptığı değişiklikler yüzünden global anlamda gündemde kalmaya devam ediyor. Uygulama, gün geçtikçe kullanıcı kaybetmeye devam ederken Facebook Orta Doğu, Afrika ve Türkiye Bölge Başkan Yardımcısı Derya Özkaya Matraş, sosyal medya hesabından kişisel bir açıklamada bulundu.

Matraş, yapılan güncellemelerin işletmelere yönelik olduğunu, uca şifreleme özelliği sayesinde Facebook ve Whatsapp’ın mesaj, video ve fotoğraf gibi verilere ulaşamayacağını belirtti.

“2 milyar kullanıcının bilgilerini kaydetmek büyük bir gizlilik problemi oluşturur”

Çekmiş olduğu videoyu sosyal medyada yayınlayarak Türk halkında seslenen Matraş, Whatsapp’ın yeni gizlilik politikasının işletmelerin Facebook üzerinden hosting hizmeti almasına olanak sağlayacağını, bu özelliği kullanmanın da kullanıcıların insiyatifinde olduğunu açıkladı.

Yeni güncellemenin uçtan uca şifreleme politikasına hiçbir etki etmeyeceğini belirten başkan yardımcısı, şu ifadeleri kullandı; "Bu güncelleme; işletmelerin ileride isterlerse ana şirketimiz olan Facebook üzerinden güvenli hosting hizmeti alabilmelerine olanak sağlıyor. Tabii ki Whatsapp üzerinden bir işletme ile mesajlaşıp mesajlaşmamak yine kullanıcının inisiyatifinde. Ya da böyle bir güvenli hosting hizmetini Facebook üzerinden alıp almamak da işletmenin inisiyatifinde, Facebook’un değil."

Matraş, aynı zamanda Whatsapp’ın kullanıcı rehberlerini Facebook’la paylaşmadığını, bu erişim izninin sadece uygulamayı daha hızlı ve güvenilir hale getirmek için kullanıldığını dile getiriyor. Whatsapp’ın dünya çapında iki milyardan fazla kullanıcıya sahip olduğu, bu kadar fazla kullanıcının bilgilerini kaydetmenin Whatsapp için büyük bir gizlilik ve güvenlik sorunu oluşturacağı dile getirildi.