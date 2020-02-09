Elon Musk, Takipçilerine 'Facebook'u Silin' Dedi

En çok SpaceX ve Tesla şirketleriyle tanınan Elon Musk, Facebook'a karşı olan olumsuz düşüncelerini bir kez daha ortaya koydu. Elon, #DeleteFacebook etiketiyle birlikte bir tweet paylaşımı yaptı.

Tesla ve SpaceX şirketlerinin CEO’su Elon Musk, Twitter üzerinden paylaştığı birçok tweet ile neredeyse her hafta gündemde yer alıyor. Elon Musk, bu kez de kendisini gündem yapacak bir tweet attı. Elon, Twitter’da birçok kullanıcının katıldığı “#DeleteFacebook” hareketine destek verdi.

Elon Musk, bu tweetini durduk yere paylaşmadı. Elon, komedyen Sacha Baron Cohen’in paylaştığı ve Facebook’un kurucusu Mark Zuckerberg’in eleştirildiği bir tweete cevap verdi. Sacha Baron, attığı tweette Facebook’un hükümet tarafından düzenlenmesini söyledi.

Elon Musk'tan #DeleteFacebook paylaşımı:

Sacha Baron Cohen’in attığı tweete yanıt veren Elon Musk, tweet’inde #DeleteFacebook etiketiyle birlikte “(Facebook) rezil” ifadelerine yer verdi. Elon Musk, geçmişte de Facebook’a karşı birkaç tepkide bulunmuştu. 2018 yılında attığı bir tweette sosyal medya platformu Facebook’u kullanmadığını belirtmişti.

Elon Musk, SpaceX ve Tesla’nın Facebook’tan kaldırılması hakkında da bazı açıklamalarda bulunmuştu. Musk, attığı bir tweette “Bu politik bir beyan değil ve birisi beni cesaretlendirdiği için yapmadım. Yalnızca Facebook’u sevmiyorum. Beni sinirlendiriyor. Üzgünüm” ifadelerine yer vermişti.

Elon Musk, Facebook gibi büyük bir platforma karşı olumsuz düşünceler besleyince kullanıcılar, Musk’ın diğer platformlar hakkındaki görüşlerini de merak etmişlerdi. Bir kullanıcının Instagram’ı sorması üzerine Musk, “Instagram iyi gibi, tabii tamamen bağımsız kaldığı sürece” cümlesini kullanmıştı.

Elon Musk’ın Twitter kullanımı bildiğiniz üzere yalnızca bunlardan da ibaret değil. Genel olarak takipçileriyle iyi ilişkiler içerisinde olan Musk, Twitter üzerinden gelecek planlarını ve çılgın fikirlerini de paylaşmaktan çekinmiyor. Musk, son olarak kendisinin sözlerini söylediği bir şarkıyı yayınlamıştı.