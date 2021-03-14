Facebook, gelecekte hayatımızın önemli bir parçası haline geleceği öngörülen VR ve AR teknolojileri için dev bir ekip ile çalışıyor. Yayınlanan bir rapora göre şirket çalışanlarının yaklaşık yüzde 20'si VR ve AR teknolojileri üzerinde çalışıyor.

VR ve AR teknolojileri pek çok alanda hayatımıza nüfuz etmeye başladı. Gelecekte günlük hayatımızda çok daha önemli ve büyük bir yere sahip olacağı düşünülen VR ve AR teknolojileri için haliyle tüm teknoloji devleri ciddi çalışmalar yapıyor. Bu şirketlerden biri de Facebook.

Son dönemde dünya genelinde güven noktasında bazı imaj zedelenmeleri yaşansa da ne olursa olsun Facebook, her gün milyarlarca insanın kullandığı platformların geliştiricisi konumunda. Elinde bulundurduğu bu güç de onu aynı zamanda gelecekte karşılaşacağımız tüm teknolojik gelişmeler için önemli bir isim haline getiriyor.

Facebook çalışanlarının yüzde 20'si VR ve AR teknolojileri üzerinde çalışıyor:

Tüm bunlar göz önüne alındığında, Facebook'un da VR ve AR üzerinde ciddi yatırımlar yapması oldukça normal. Ayrıca Facebook, Apple ve Google'a olan bağımlılığını azaltmak için kendi cihazlarını geliştirme üzerine de çalışıyor. Tüm bunları bir araya getiren ve Facebook'un bu konuda ne kadar net olduğunu gösteren verilere göre ise şu anda Facebook'ta yaklaşık 10 bin kişi artırılmış ve sanal gerçeklik cihazları geliştirmek için çalışıyor. Facebook'un dünya genelinde yaklaşık 50 bin kişilik bir ekibi var ve bu 10 bin kişilik ekip şirketin neredeyse yüzde 20'sinin bu alanda yer aldığı anlamına geliyor.

Konuyla ilgili geçmişte yaptığı bir açıklamada şirketinin AR ve VR çalışmalarına ağırlık vereceğinin sinyallerini veren Mark Zuckerberg'e göre geleceğin temel teknolojilerinin başında geldiğini düşündüğü AR ve VR'a yatırım yapmak son derece mantıklı.