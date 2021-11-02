Fahrettin Koca'dan Okullarda COVID-19 Oranı Açıklaması

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Fahrettin Koca'dan Okullardaki Vaka Oranları ve 'Okulların Kapanması İhtimali' ile İlgili Önemli Açıklama

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, okullarda yapılan PCR taramaları sonuçlarına göre çocuklarda koronavirüsün görülme oranı oldukça düşük olduğunu açıkladı. Bakan Koca, bu aşamada okulların kapanmasına yönelik endişelenecek herhangi bir şeyin olmadığını belirtti. Ayrıca PCR taramalarını belli aralıklarla tekrarlayarak, süreci kontrole etmek istediklerini bildirdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bugün Meclis’te gazetecilerle bir araya geldi. Okulların kapanma ihtimali, aşılanma oranları ve alınan önlemlei ve daha pek çok merak edileni açıkladı.

Fahrettin Koca, koronavirüs önlemleri ve kontrolleri kapsamında okullarda rastgele yapılan PCR taramalarına göre, okul dönemindeki çocuklarda toplumdan farklı olarak koronavirüs oranının çok yüksek olmadığını gördüklerini açıkladı.

"Okullar kapanmayacak"

Fahrettin Koca
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın açıklamalarına göre şu anda tedirgin olunabilecek bir durum yok. Okullarda yapılan PCR testleriyle, çocuklarda COVİD-19 görülme oranı yüzde 1,1’den 5,9’a kadar değiştiği tespit edildi. Bu oranın yüksek olmadığını belirten Koca, “Vatandaşımız okulların pandemi nedeniyle kapanma ihtimalini düşünmemeli, artık salgın okulların kapanma sebebi olmayacak dedi. Bilim Kurulu’nun okulların kapatılmasına yönelik bir gündeminin olmadığının altını çizdi.

Fahrettin Koca, vatandaşların kişisel tedbirlerini almaya devam ederek mutlaka aşılarını yaptırmalarını söyledi. Şu anda ülke nüfusunun yaklaşık %60’ının iki doz aşısını tamamladığını, salgının üstesinden gelinebilmesi için toplumsal bağışıklığın gerekliliğini ve bunun da toplumun %80-85’inin aşı olmasıyla sağlanacağını belirtti. Koca, "Toplum olarak kapanmaları düşünmeden, toplumsal bağışıklığa odaklanmalıyız" dedi.

Aşılama 12 yaş altına düşecek mi?

çocuk aşı

Aşı çalışmalarında planlanan yaş grupları üzerine soru sorulmasıyla Koca, “Türkiye’de aşılar öncelikle 18 yaş ve üstü için tanımlandı. 12-17 yaş çocuklarımız ise tercihe bağlı olarak yaptırabiliyor. 12 yaş altına ise düşünmüyoruz, şu anda gündemimizde ayrıca bir değişiklik yok dedi.
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TURKOVAC aşısı için gönüllüye ihtiyaç var

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TURKOVAC’ın seri üretimine başlanabilmesi için acil kullanım onayına ihtiyacı var. Acil kullanım onayı ise 3 bin gönüllünün aşı olmasından sonra alınabilecek. Bugün itibariyle yaklaşık bin gönüllünün başvuru yaptığını belirten Fahrettin Koca, “Kendi aşımız, kendi gücümüz” sözleriyle vatandaşları gönüllü olmaya davet etti.

Kaynak : https://www.aa.com.tr/tr/koronavirus/bakan-koca-okullarda-yapilan-rastgele-pcr-taramasinda-cocuklarda-oranin-cok-yuksek-olmadigini-gorduk/2410008
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