10 parçalı modüler yapısıyla tüm parçalarını kendiniz değiştirebileceğiniz "Fairphone 5" duyuruldu. Telefon, 5 yıl Android, 8 yıl güvenlik güncellemesi alacak.

2013 yılından beri piyasaya sürdüğü "parçaları değiştirilebilir" modüler akıllı telefonlarla dikkat çeken Fairphone, bugün en yeni akıllı telefonu "Fairphone 5"i duyurdu. Kamera sensörlerine kadar değiştirebileceğiniz akıllı telefon, uzun süre yazılım desteği alacak olmasıyla da dikkat çekiyor. Gelin hep birlikte, Fairphone 5'in özelliklerine yakından bakalım.

6.46 inç büyüklüğünde OLED ekran paneli ile donatılan Fairphone 5, 1224 x 2770 piksel çözünürlük ve 90 Hz tazeleme oranı sunuyor. 50 MP çözünürlük vadeden selfie kamera ile donatılan akıllı telefon, oldukça sade bir tasarıma sahip. Parmak izi okuyucu sensör bulundurmayan Fairphone 5, yine de sahip olduğu diğer özelliklerle dikkatleri üzerinde toplamayı başaracak gibi görünüyor.

Karşınızda Fairphone 5

Fairphone, sürdürülebilirliğe odaklandığı için hiçbir zaman son model teknolojiler içermedi. Bu bağlamda, bu akıllı telefonda Qualcomm'un kurumsallar için tasarladığı QCM6490 işlemcisi bulunuyor. Bu işlemci, orta segment Snapdragon 778G'ye eşdeğer. 8 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip olan telefon, 2 TB'ye kadar microSD kart destekliyor. Telefonun değiştirilebilir yapıdaki bataryası 4.200 mAh kapasiteli ve 30W hızlı şarj desteği sunarken, 1.000 şarj döngüsünü kaldırabilecek şekilde dizayn edildi.

Yazılım desteği ile 2031 yılına kadar sorunsuz kullanım amaçlanıyor!

Android 13 ile çalışan bu akıllı telefon, tam 5 yıl boyunca Android güncellemesi alacak. Ayrıca şirket, 8 yıl boyunca güvenlik güncellemesi sunacağını söyledi. Buradaki amaç, akıllı telefonun 2031 yılına kadar sorunsuz bir biçimde kullanılabilmesini sağlamak. Ancak şirketin esas hedefi, 2033 yılında bile Fairphone 5 kullananların olduğunu bilmek. Bu arada; cihazın garanti süresinin 5 yıl olduğunu da söyleyelim.

Fairphone 5, modüler parçalardan oluşuyor. Kullanıcılar, kamera modülleri de dahil olmak üzere 10 parça üzerinde değiştirme işlemi yapabilecekler.

Telefonun kamera özelliklerine de değinelim. Fairphone 5'te 50 MP çözünürlük sunan ana kamera ile 50 MP çözünürlük sunan ultra geniş açılı kamera yer alıyor.

Fairphone 5 teknik özellikleri:

Ekran 6.46 inç, 90 Hz, 1224 x 2770 piksel, OLED İşlemci Qualcomm QCM6490 RAM 8 GB Depolama 256 GB Ön Kamera 50 MP Arka Kamera 50 MP + 50 MP İşletim Sistemi Android 13 Batarya 4.200 mAh (30W)

Fairphone 5 fiyatı: