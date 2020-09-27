Tekken Serisi 50 Milyon Satış Rakamını Geride Bıraktı

26 yılı aşkın süredir oyun dünyasında yer alan Tekken serisi, serinin emektar ismi tarafından yapılan açıklamaya göre 50 milyon satış rakamını aşmayı başardı. Serinin son oyunu Tekken 7 ise 6 milyon satışı aştı.

Bandai Namco Studios tarafından geliştirilen Tekken serisi, ilk kez bundan 26 yıl önce Arcade platformları için çıkış yapmış, ardından oyun konsollarına gelmiş, ilerleyen senelerde de yeni oyunlara kavuşmuştu. 26 yıllık bir zaman dilimini kapsayan dövüş oyunu serisi, elbette çoğu insanın hafızasında da bir yere sahiptir.

Serinin bugüne kadar yayınlanan en sonuncu oyunuysa 2015 yılında Arcade için çıkış yapan Tekken 7'ydi. Oyunun Windows, PlayStation 4 ve Xbox One oyuncularıyla buluşmasıysa 2 yıl sonra 2017 yılında gerçekleşmişti. Bugün Tekken serisinin 26 yıllık emektarı Katsuhiro Harada'ysa serinin sevenlerini duygulandıracak bir paylaşım yaptı.

Tekken serisi 50 milyon satış rakamını aştı:

Twitter üzerinden paylaşım yapan Katsuhiro Harada, Tekken 7'nin toplamda 6 milyon satış rakamına ulaştığını açıkladı. Bununla birlikte Harada, Tekken serisinin tamamının toplamda 50 milyondan fazla sattığını da paylaşımına ekledi. Böylece Tekken serisi önemli bir mihenk taşına ulaşmış oldu.

Oyuncular tarafından sevilen serinin son oyunu olan Tekken 7, önümüzdeki günlerde kendisine yeni içerikler de kazandıracak dördüncü sezona geçiş yapacak. Yeni sezonla birlikte oyuna bugüne kadar öğrenilenlere göre biri kadın bir Ninja olan Kunimitsu olmak üzere yeni karakterler ve haritalar eklenecek. Yeni sezon, geçtiğimiz haftalarda bir fragmanla duyurulmuştu.

Tekken serisini daha önce denememiş ve denemek istiyorsanız, serinin son oyunu Tekken 7'nin şu anda indirimde olduğunu hatırlatalım. Steam'de normalde 119 TL'ye satılan oyun, şu anda %75 indirimli olarak 29,75 TL'ye satın alınabiliyor. Ayrıca oyunun 1. ve 2. sezon kartlarını ve diğer tüm içerikleri içeren 269 TL'lik Ultimate Edition sürümü, 67,25 TL'lik fiyat etiketiyle alıcı buluyor. İndirim, yarın gece sona eriyor.