Google, Gemini İsminin Nereden Geldiğini Açıkladı

2023 yılından bu yana tüm yapay zekâ ürün ve hizmetlerinde Gemini ismini kullanan Google, neden bu ismi seçtiğini açıkladı.

Teknoloji devleri sık sık yeni ürünlerine isimler bulmak için mitolojiden ve uzaydan ilham alıyor. Son olarak Google'ın 2023 yılından bu yana tüm yapay zekâ uygulamaları için kullandığı Gemini isminin de benzer bir kökene sahip olduğu açıklandı. Zaten Gemini, astrolojide de İkizler burcunun İngilizce adı.

Google DeepMind ekibinden gelen açıklamaya göre projenin ilk adı aslında Titan idi. Projenin teknik liderleri arasında yer alan Jeff Dean ise bu ismi beğenmiyordu. Bu yüzden de yine uzaydan ilham alan başka bir isim seçti: Gemini. Bu kararın nedeni olarak ise yapay zekânın yapısı gösterildi.

Yapay zekânın ismi mitolojiden

Ekip, ikizlerin çift kişilikli yapısının, hızlı adaptasyon becerisinin, çok sayıda insanlar etkileşime geçebilmesinin ve olayları farklı bakış açılarından görebilmesinin yapay zekâ teknolojilerine uygun olduğuna karar verdi. Öte yandan Google da aslında bu çalışmalar için kendi "ikizlerini" kullanıyor: DeepMind ekibi ve Brain ekibi Gemini'ı birlikte geliştirmişti.

Google tarafından gelen açıklamalara göre bu ismi seçmelerinin bir diğer nedeni ise 1965 ile 1968 yılları arasında, Apollo Ay'a İniş Görevi öncesinde teknolojiyi test eden Project Gemini'a da bir gönderme yapmak. Öte yandan firma, isimlendirme sürecinde farklı gök cisimlerini de gündeme getirdi. Yine de yeni yapay zekâ sistemlerinin isimleri Nano, Flash, Pro gibi isimler aldı, farklı isimler seçilmedi.