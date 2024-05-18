Ming-Chi Kuo, Apple'ın iPhone 16 Pro Max için yepyeni bir batarya teknolojisi üzerinde çalıştığını iddia etti. İddiaya göre telefonun bataryası, daha yüksek enerji yoğunluğuna sahip olacak.

ABD merkezli teknoloji devi Apple'ın eylül ayında tanıtması muhtemel iPhone 16 Pro Max modeli ile ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Deneyimli Apple analistlerinden Ming-Chi Kuo, Apple'ın bu akıllı telefonda yeni bir batarya teknolojisi kullanmaya başlayacağını açıkladı.

Ming-Chi Kuo'ya göre Apple'ın kullanacağı yeni batarya teknolojisi, daha yüksek enerji yoğunluğuna sahip olacak. Yani batarya boyutu değişmese bile kullanıcı, daha uzun kullanım süresi ile karşılaşacak.

iPhone 17 serisindeki tüm modellerde yeni batarya kullanılabilir

Analiste göre Apple, iPhone 16 Pro Max'te ilk kez kullanmaya başlayacağı batarya teknolojisini, iPhone 17 serisinin tüm modellerine entegre edecek. Ancak burada şöyle bir sıkıntı var. Bir bataryada enerji yoğunluğunun yükselmesi, o bataryanın daha fazla ısınmasına yol açacak. Ming-Chi Kuo, Apple'ın bu sorunu paslanmaz çelik kaplama ile çözeceğine inanıyor. Ancak bu da telefon maliyetlerini artıracaktır.

Bu arada; Apple'ın yüksek enerji yoğunluğuna sahip batarya teknolojisine uzak olmadığını söyleyelim. Şirket, Apple Watch Series 9'da da benzer bir teknoloji kullanıyor. Hatta şirket, en yeni akıllı saatinin bataryasında da paslanmaz çelik kaplama kullanıyor. Hâl böyle olunca Ming-Chi Kuo'nun iddiasının gerçekleşebileceği olasılığının daha yüksek olduğunu söyleyebiliriz.