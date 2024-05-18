Ispanak yedikten sonra dişlerinizde garip bir his mi yaşıyorsunuz? Tıpkı "gıcır gıcır" gibi bir his değil mi? Merak etmeyin, bu durumun bilimde bir yeri ve açıklaması var!

Ispanak, sağlığımız için oldukça faydalı bir sebze. Ancak yedikten sonra dişlerimizde oluşan o pütürlü his hepimizi rahatsız etmiştir, değil mi?

Bu durumu açıklamak için biraz kimya bilgisine ihtiyacımız olacak.

Ispanak; B3 vitamini, magnezyum, demir ve manganez gibi birçok besin maddesiyle doludur.

Aynı zamanda mükemmel bir C vitamini, A vitamini ve K vitamini kaynağıdır. Bu besleyici özellikleri sayesinde vücudumuza enerji verir ve kanımızın kalitesini artırır.

Ancak tüm bu faydaların yanında, ıspanak yedikten sonra dişlerimizde kireçli ve pütürlü bir his bırakır.

Bu his, birçok insanın yaşadığı zararsız yan etki olarak bilinir ve "Ispanak Dişleri" olarak adlandırılır.

Ispanak, kendisini böceklere ve hayvanlara karşı savunmak için yüksek miktarda oksalik asit içerir.

Oksalik asit, antinutrient olarak bilinir çünkü minerallerle bağ kurarak vücudun besinleri absorbe etme yeteneğini engeller.

Ispanak yediğimizde tükürüğümüzdeki kalsiyum, ıspanaktaki oksalik asitle birleşerek suda çözünmeyen kalsiyum oksalat kristalleri oluşturur. Bu kristaller, dişlerimize yapışarak kireçli bir his verir ve ağzımızda pütürlü bir doku oluşturur.

Küçük kristaller, bazı insanların ıspanak için acı bir tat olarak tanımladığı şeydir ve ağzımızda o tanenli, pütürlü hissi yaratır.

Oksalik asit içeren diğer gıdalar arasında çay, çikolata, fındık, çilek, buğday kepeği, pancar da bulunur.

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