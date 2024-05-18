Samsung Galaxy Z Flip6, Daha Az Ekran Kırışıklığına Sahip Olacak: Peki Nasıl?

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Samsung Galaxy Z Flip6'nın ekranıyla ilgili yeni bir iddia gündeme geldi. Edinilen bilgilere göre Samsung, bu akıllı telefonda daha kalın bir ekran kullanacak. Bu durum, kırışıklığın azalmasını sağlayacak.

Güney Koreli teknoloji devi Samsung'un yaklaşmakta olan katlanabilir ekranlı telefonu "Galaxy Z Flip6" ile ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Güvenilir kaynaklar arasında yer alan The Elec, bu akıllı telefonun ekrandaki kırışma durumunu kısmen de olsa düzelteceğini iddia etti.

Temmuz ayında duyurulması beklenen Samsung Galaxy Z Flip6 ile ilgili pek çok sızıntı yaşandı. Gelen haberlere göre Samsung, bu akıllı telefonda daha iyi bir kamera kurulumu tercih edecek. Ayrıca titanyum kasa ve daha büyük bir batarya iddiaları da gündemde. The Elec'in son açıklaması, tüm bunlara ekranla ilgili bir sızıntı daha eklenmesini sağlamış oldu.

Samsung, ekran kalınlığını artırarak kırışıklığı azaltacak

Samsung Galaxy Z Flip6

Edinilen bilgilere göre Samsung, Galaxy Z Flip6'daki kırışıklığı azaltmak için ekran panelini kalınlaştıracak. Bu bağlamda; bir önceki modelde 30 mikrometre olan ekran kalınlığı, Galaxy Z Flip6'da 50 mikrometre olacak. Ekrandaki kalınlaşma, görüntü kalitesi açısından herhangi bir fark oluşturmayacak.
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Ancak 20 mikrometrelik kalınlaşmanın kırışıklık sorununu tamamen çözüp çözemeyeceği belli değil. Sektör kaynakları, telefonun ekranında yine de kırışma olabileceğini düşünüyorlar. Ancak bu kırışıklık seviyesi daha minimal düzeyde olacak.

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Kaynak : https://9to5google.com/2024/05/17/samsung-galaxy-z-flip-6-display-crease-report/
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