Fallout: New Vegas, Unreal Engine 5 ile Yeniden Yapıldı

Oyun dünyasının akıllara kazınan ismi Fallout: New Vegas, küçük bir ekip tarafından Unreal Engine 5'te yeniden yapıldı. Ortaya tüm oyuncuların göz yaşını akıtacak görüntüler çıktı.

Oyun dünyasının en sevilen yapımlarından birisi olan Fallout: New Vegas, serinin günümüz oyunlarına bile halen taş çıkarmaya devam ediyor. RPG elementlerinin köküne kadar hissedildiği efsanevi oyun, bugün artık neredeyse her efsane oyunun maruz kaldığı bir süreçten geçti.

TeaserPlay isimli YouTube kanalı, Fallout: New Vegas’ı Unreal Engine 5 oyun motorunda çok küçük çapta yeniden oluşturdu. Hazırlanan konsept fragmanda oyunun Unreal Engine 5 teknolojileriyle ne denli üst düzey gözükebileceği gösterildi. Fragman, özellikle oyunun hayranlarının sağlam bir ‘keşke’ dedirtmesini sağladı.

Unreal Engine 5’te yapılan Fallout: New Vegas:

TeaserPlay ekibi, Unreal Engine 5’in sunduğu Lumen, Nanite, Screen Space Ray Tracing ve Global Illumination Shader teknolojileriyle Fallout: New Vegas konseptini oyun motoruna taşıdı. Oluşturulan dünya, görsellik açısından fotorealistik sonuçlar ortaya koydu. Elbette bu yalnızca küçük bir ekip tarafından oluşturulduğundan bazı modeller ve animasyonlarda eksikler mevcut idi.

Eski oyunların Unreal Engine 5 ile yeniden oluşturulması, oyun dünyasında aslında eski oyunlara olan özlemin ne kadar arttığının da bir yansıması. Aklımıza işlenen efsanevi oyunlar, oyuncular tarafından ‘Günümüzde çıksaydı nasıl gözükürdü?’ sorusuyla yeniden oluşturuluyor ve bu sonuçlar genellikle göz yaşartan cinsten oluyor. Unreal Engine 5 ile yeniden canlandırılan bazı oyunlar da şu şekildeydi: