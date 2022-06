Unreal Engine 5 ile Yapılmış Call of Duty 2 Remake’i (Video)

Efsane Call of Duty serisinin oyunlarının çoğu Activision’a ait, Call of Duty 2 de bunlardan biri. Activision’un eski oyunları yenileme gibi bir niyeti olmadığını fark eden hayranlar, en güçlü oyun motoru Unreal Engine 5 ile Call of Duty 2’yi baştan yaratmışlar.

Call of Duty serisi yıllar içinde çok değişti ve serinin birçok hayranı bu gidişattan memnun değil. Sebebi ise Call of Duty markasının o ikonik karakterlere sahip hikaye modundan çok çevrimiçi oyun modeline yoğunlaşmış olması. Birçok Call of Duty hayranı o eski günleri özlerken bir grup geliştirici, Unreal Engine 5 ile birlikte birçoğumuzun belki de ilk Call of Duty oyunu olan Call of Duty 2 ile birlikte mucizeler yaratmış. Gelin Unreal Engine 5 ile yapılmış Call of Duty 2’ye beraber göz atalım. Günümüz oyunlarına taş çıkartan grafiklerle yenilenmiş Call of Duty 2 (Hayran çalışması): Activision’un Call of Duty serisinin ilk oyunlarını günümüz standartlarına uygun grafik ve animasyonlarla yenileyeceği yok gibi görünüyor. Bunun farkına varan Unreal Engine 5 geliştiricileri, kollarını sıvamaya karar vermiş. Orijinal Call of Duty 2 oyununu ve ses dosyalarını alan ekip, Unreal Engine 5 ile grafikleri yükseltip modelleri ve kaplamaları değiştirmiş, animasyonları çoğaltmış ve günümüzdeki oyunlara taş çıkartacak bir eser ortaya çıkarmışlar. İLGİLİ HABER GTA 3, Unreal Engine 5 ile Yeniden İnşa Edildi: Bu Grafikleri Rockstar Bile Kıskanır [Video] Tabii ki bu tam bir oyun değil, bir konsept. Zaten Activision gibi devasa bir şirketten böyle bir oyunu tamamlamak için izin almanız imkânsız. Ancak CoD hayranlarının neden Unreal Engine 5’i seçtiği aşikâr zira birçok büyük oyun şirketi, yeni oyunlarını geliştirmek ve eski oyunlarını yenilemek için Unreal Engine 5 kullanıyorlar. Daha önce de sizlerle Unreal Engine 5’in neler yapabileceğini bu ve bu içeriklerimizde paylaşmıştık. Siz Call of Duty 2’nin Unreal Engine 5 ile yeniden yapılması hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı lütfen unutmayın.

Kaynak : https://wccftech.com/call-of-duty-2-unreal-engine-5-remake-looks-incredible-in-new-concept-trailer/

