Popüler Oyunlar Unreal Engine 5 ile Geliştirilseydi

Görselliğiyle ve detay seviyesiyle oyuncuları ilk görüşte kendisine bağlamayı başaran Unreal Engine 5, akıllara tek bir soruyu getiriyordu: ‘’Popüler markalar bu oyun motoru ile geliştirilseydi nasıl görünecekti?’’ Gelin, hep birlikte bu şahane manzaraların tadını çıkaralım.

Geçtiğimiz yıllarda tanıtılan ve gösterilen demolar ile ciddi anlamda popüler olan Unreal Engine 5, Epic Games’in en yeni oyun motoru olarak karşımıza çıkıyordu. Ücretsiz bir şekilde kullanıma açılan oyun motoru, büyük markaların hayranı olan oyunculara da büyük oranda ilham oldu.

Öyle ki; Skyrim, Fallout ve GTA: San Andreas da dâhil olmak üzere birçok devasa oyun markasının Unreal Engine 5 ile nasıl gözükeceğine dair videolar gelmeye başladı. Oyun dünyasının gelecekte nasıl gözükeceğine, gelin, tanıdığımız markalar aracılığıyla göz atalım.

Los Santos sokaklarını hiç bu kadar güzel görmemiştik: Grand Theft Auto: San Andreas

Ne olurdu sanki şu grafiklerle Master Chief’i kontrol etsek?: Halo

Unreal Engine 5 ile geliştirilip tekrardan piyasaya sürülse şaşırmayacağımız bir yapım: Skyrim

Bethesda’nın meşhur post apokaliptik evrenini kim böyle görmek istemez ki?: Fallout

Hevesimizi kursağımızda bıraksa da, kendisini seyrettirmeyi başaran bir oyun: Cyberpunk 2077

Keşke BioWare’in sonraki oyunu böyle gözükse dedirten kareler: Dragon Age Inquisition

Şu atmosferde yer almanın hayali bile muhteşem değil mi?: Elder Scrolls

Ertelenerek bizleri üzse de, bu video ile özlemimizi giderebiliriz: Starfield

EA’den şöyle bir devam oyunu beklesek çok mu şey istemiş oluruz?: Star Wars Jedi

Hazır yeni oyununun söylentileri ortalıkta dolaşırken: Bioshock

Daha fazla vahşi batı temasını kim istemez ki? Özellikle böyle gözüküyorsa: Red Dead Redemption

Bu seri böyle bir yeniden yapımı hak ediyordu sayın Ubisoft: Prince of Persia

Bu kadar güzel gözüken bir korku oyununu oynamaya cesaret edebilir miydiniz?: Resident Evil

‘’Nerede kaldı bu devam oyunu?’’ diye soranların Square Enix’e olan öfkesini güçlendirebilecek nitelikte bir video: Sleeping Dogs

Rol yapma türünün ünlü serisinin sonraki oyunu geliştirilme aşamasındayken heyecan yapabileceğiniz bir video: Mass Effect

Hazır dedikoduları ortalıkta dolaşırken, hayranlar tarafından hazırlanan fragmanı bile oldukça ürpertici: Silent Hill

Rockstar Games’in GTA 6 ile birlikte bu görselliğin üzerine çıkması muhtemel bir gerçek: GTA IV

Bu manzaralar eşliğinde antik kentlerde hazine avına çıkmayı kim istemez ki?: Uncharted

Valve'ın en sevilen serilerinden bir tanesi Unreal Engine 5 ile yeniden yapılsaydı: Portal

Söylentileri ortalıkta dolaşırken, efsaneyi bu grafiklerle tekrar deneyimlemek çok güzel olmaz mıydı?

Oyun zaten mevcut hâliyle çok güzel gözüküyorken, Unreal Engine ile çok üst bir seviyeye taşınıyor: The Last of Us Part II

Acaba bu sefer yüzebiliyor muyuz?: GTA Vice City

Biraz da gerçek, Gears of War serisi ile tanıdığımız The Coalition’ın Unreal Engine 5 demosu da dikkatleri üzerine topluyor

An itibariyle Unreal Engine 5 turumuzun sonuna geldik. Bu kadar yakından tanıdığımız markaları şahane manzaralar ile izlemek biz oyuncular için gerçekten keyifli bir deneyim olabiliyor. Bugün hayranlıkla izlediğimiz bu görüntüler, ileride bir gün deneyimlediğimiz herhangi bir oyunun sunacağı grafikler olacak. Günümüzde, Unreal Engine 5 ile geliştirilmekte olan birçok yapımın da yolda olduğunu düşünecek olursak, geriye sadece sabırla beklemek kalıyor. Peki, sizler bu videolardan en çok hangisini beğendiniz? Yorumlarınızı merakla bekliyoruz.