Far Cry 6 Sistem Gereksinimleri Açıklandı

Ubisoft, yaklaşmakta olan oyunu Far Cry 6 için sistem gereksinimlerini açıkladı. Şirketin açıkladığı özellikler, 4K ve ışın izleme teknolojisini isteyen oyuncuların en yeni PC'lerden bir tanesine sahip olmaları gerektiğini ancak 1080p'de 30 fps yeter diyen oyuncuların yüzünün güleceğini gösteriyor.

Video oyun dünyasının uzun zamandır beklediği Far Cry 6 ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Ubisoft tarafından yayınlanan ve ilk kez 2008 yılında tanışma imkanı yakaladığımız birinci şahıs nişancı türündeki oyunun sistem gereksinimleri resmen açıklandı. Açıklanan sistem gereksinimleri, 1080p ayarlarda oynayacak oyuncular için sevindirici türden.

Far Cry 6, 4K çözünürlüğe kadar destekleyecek. Bu yüzden oyunu en üst düzey ayarlarda oynamak isteyen oyuncuların, en modern sistemlerden birisine sahip olması gerekecek. Işın izleme, hızlı gölgelendirme ve AMD FSR gibi teknolojilere sahip olacak oyun, zaten üst düzey sistem özelliklerine ihtiyaç duyduğunu bas bas bağırıyor. Ancak 1080p sabit 30 fps bana yeter diyorsanız, ortadan bir tık daha iyi bir bilgisayar işinizi rahatlıkla görecek gibi duruyor. Elbette bunun için, çok iyi bir optimizasyon gerektiğini belirtelim...

Far Cry 6'nın sistem gereksinimleri şöyle olacak

1080p çözünürlük 30 fps için sistem gereksinimleri

İşlemci: AMD Ryzen 3 1200 ya da Intel Core i5-4460

AMD Ryzen 3 1200 ya da Intel Core i5-4460 Ekran Kartı: AMD RX 460 ya da NVIDIA GeForce GTX 960

AMD RX 460 ya da NVIDIA GeForce GTX 960 RAM: 8 GB

8 GB Depolama: 60 GB

1080p çözünürlük 60 fps için sistem gereksinimleri

İşlemci: AMD Ryzen 5 3600X ya da Intel Core i5-7700

AMD Ryzen 5 3600X ya da Intel Core i5-7700 Ekran Kartı: AMD RX VEGA64 ya da NVIDIA GeForce GTX 1080

AMD RX VEGA64 ya da NVIDIA GeForce GTX 1080 RAM: 16 GB

16 GB Depolama: 60 GB

1440p çözünürlük 60 fps için sistem gereksinimleri

İşlemci: AMD Ryzen 5 3600X ya da Intel Core i5-9700K

AMD Ryzen 5 3600X ya da Intel Core i5-9700K Ekran Kartı: AMD RX 5700XT ya da NVIDIA GeForce RTX 2070 Super

AMD RX 5700XT ya da NVIDIA GeForce RTX 2070 Super RAM: 16 GB

16 GB Depolama: 60 GB + 37 GB (HD doku kaplamaları için isteğe bağlı)

1440p çözünürlük 60 fps ve ışın izleme teknolojisi için sistem gereksinimleri

İşlemci: AMD Ryzen 5 5600X ya da Intel Core i5-10600K

AMD Ryzen 5 5600X ya da Intel Core i5-10600K Ekran Kartı: AMD RX 6900XT ya da NVIDIA GeForce RTX 3070

AMD RX 6900XT ya da NVIDIA GeForce RTX 3070 RAM: 16 GB

16 GB Depolama: 60 GB + 37 GB (HD doku kaplamaları için isteğe bağlı)

4K çözünürlük 60 fps ve ışın izleme teknolojisi için sistem gereksinimleri