FBI, Polislerin iPhone'lara Bakmamalarını Tembihledi

iPhone'larda tanınmayan yüz sebebiyle şifre istenmemesi için polislerin şüphelilerin iPhone'larına bakmaması tembihlendi.

Polisler modern iPhone X ve Xs’lere fazlasıyla güvenir durumdalar. Ancak bunun sebebi telefonun bir nevi zayıf bir güvenlik sistemi olduğu için Face ID kullanarak telefonu kolaylıkla açabilmeleri. Özellikle telefona bakmaması tembih edilen polisler, telefona beş defa bakarlarsa telefonun şifre isteyeceğini ve bu bilgiyi almanın daha zor olduğunu söylediler.

Kesinlikle etik olmasa da FBI, bir şüphelinin telefonunu zor kullanarak Face ID aracılığıyla açmıştı. Amerika’daki polislere verilen bazı yönergelerde telefonun, yüz tanıma özelliği ile açılabileceği konusunda açıkça izinler verildiği görüldü. Şüphelinin rızası olsun ya da olmasın. Diğer ülkelerin bunu onaylayıp onaylamayacağı şu an için bilinmiyor.

Polislere verilen yönergelerde parmak izi okuyucusunu yanlışlıkla kullanmanın önüne geçilebileceği, ancak Face ID çok kolay bir şekilde etkinleştirildiği için daha dikkatli olmaları söylendi.