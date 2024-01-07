FC 24'te Yılın Takımı (TOTY) Adayları Belli Oldu

EA, FC 24'te yılın takımı (TOTY) adaylarını açıkladı. Bu yıl ilk kez hem kadınlar hem erkekler için yılın takımı açıklanacak. Oylama, 8 Ocak'ta başlayacak.

Dünyanın en popüler futbol oyunu olan FC 24, Ultimate Team oyuncularının merakla beklediği yılın takımı (TOTY) aday listesini açıkladı. Bu yıl, geçtiğimiz yıllardan farklı olarak kadınlar için de yılın takımı belirlenecek.

Electronic Arts, TOTY aday listesini açıklamış olsa da oylama henüz başlamadı. 8 Ocak'ta (yarın) oylama başladığında içeriğimizi güncelleyerek bağlantıyı paylaşacağız. Lafı daha fazla uzatmadan yılın takımı aday listelerine yakından bakalım.

FC 24 erkeklerde yılın takımı TOTY adayları

FC 24 kadınlarda yılın takımı TOTY adayları