BioNTech'in Kurucusu, ‘Turkovac’ Hakkında Açıklama Yaptı

BioNTech kurucuları Dr. Özlem Türeci ve Profesör Dr. Uğur Şahin, geliştirdikleri Covid-19 aşısı ile İspanya’da ödül aldı. Uğur Şahin düzenlenen basın toplantısında yerli aşı 'Turkovac' hakkında açıklama yaptı.

BioNTech aşısını geliştiren Dr. Özlem Türeci ve Prof Dr. Uğur Şahin, İspanya’nın Oviedo kentinde gerçekleşen Uluslararası Asturias Prensesi Ödülleri’nde teknik ve bilimsel dalda ödül almaya hak kazandı.

Özlem Türeci ve Uğur Şahin ödül töreninde basın toplantısı düzenledi. Aşının geliştirilme sürecini anlattıkları toplantıda Şahin, Turkovac aşısının etkisi ile açıklama yaptı.

“Turkovac mutasyona karşı etkili”

Dr. Özlem Türeci Covid-19 ile mücadelede etkili BioNTech aşısını bularak, bilimin küresel bir krize karşılık verebileceğini kanıtladıklarını ve bundan dolayı çok mutlu olduklarını söyledi. Olağanüstü bir takım çalışmasıyla imkansızı başardıklarını ifade eden Şahin, "2020'de başladığımız çalışmaları en kısa zamanda bitirmemiz gerekiyordu. Vardiyalı 24 saat çalıştık. Herkes işine konsantre oldu. Dışarıda olup bitenden kimsenin haberi yoktu. Bu bize büyük bir sorumluluk ve aynı zamanda büyük bir fırsat verdi." şeklinde açıklama yaptı.

Profesör Şahin, muhabirlerin yerli aşı Turkovac'ın mutasyonlara karşı etkisi ile ilgili sorularına "Onay alan tüm aşılar gibi salgının önlenmesinde insanlığa faydalı olacaktır." cevabını verdi. Şahin, piyasadaki tüm Covid-19 aşılarının virüsün mutasyonlarına uğrayan versiyonlarına karşı da etkili olduğunu belirtti. Ancak koronavirüsle son iki yıldır karşı karşıya kaldığımız için tedbirli olunması ve araştırmalara devam edilmesi gerektiği konusunda uyardı.