Fear The Walking Dead dizisinin beşinci sezonu, hayranlar ve eleştirmenler tarafından adeta topa tutulmuştu. Eleştirmenler, dizinin yazarı Scott Gimple'ın beşinci sezon ile ilgili yaptığı savunmayı ise oldukça saçma buldu. Gelin, haberin detaylarına birlikte göz atalım.

Fear The Walking Dead adlı televizyon dizisinin altıncı sezonu, 2020 yılının ilerleyen dönemlerinde izleyicilerle buluşacak fakat dizi hakkındaki tartışmalı konuşmalar haber başlıklarında yer almaya devam ediyor. Dizinin yazar koltuğunda oturan Scott Gimple, gerçekleştirdiği bir röportajda Fear The Walking Dead ile ilgili bazı açıklamalarda bulundu ve dizinin beşinci sezonunun hayranlarla eleştirmenler tarafından topa tutulması hakkında da yorum yaptı.

Gimple, Entertainment Weekly ile gerçekleştirdiği röportajda dizinin beşinci sezonu hakkında derinlemesine bir açıklamada bulunmadı ve sadece yüzeysel olarak savunma yapmayı tercih etti. Elbette Gimple’ın aldığı eleştiriler arasında diziyle ilgili yapılan kötü yorumları dikkate almaması da yer alıyor. Eleştirmenler de bu stratejinin yalnızca dizinin zararına olacağına ve daha iyi bir doğrultuda yön alamayacağına işaret ediyor.

Eleştirmenler, Gimple’ın açıklamalarını yetersiz buluyor:

Gimple, hayranlar ve eleştirmenler tarafından oldukça karmaşık bulunan dizinin beşinci sezon senaryosu ile ilgili herhangi bir pişmanlığı olmadığını belirtti ve açıklamalarına şu sözlerle devam etti; “Dizinin beşinci sezonu, altıncı sezonda karakterlerin içinden geçeceği yolların bir habercisiydi. Bence hayranlar da iki sezon arasındaki bağlantıyı fark edecekler.” Gimple, beşinci sezonun son anlarının da karakterlerin gelecekte nasıl bir yol izleyeceğinin habercisi olduğunu savunuyor.

Eleştirmenler, Gimple’ın yaptığı açıklamaları hâlâ oldukça yetersiz buluyor ve dizinin beşinci sezonunun yalnızca altıncı sezon için bir hazırlık olduğu savunmasının oldukça saçma olduğunu düşünüyorlar. Eleştirmenler, zaten bir dizinin sezonunun gelecek sezon için ortam hazırlaması gerektiğini ve televizyon dizilerinin mantığının bu olduğunu ancak bir sezonun kendi içinde de bütünlüğü olması gerektiğini savunuyor.

Dizinin altıncı sezonunun nasıl bir yol izleyeceğiyse merak konusu olmaya devam ediyor. Beşinci sezon sebebiyle hayranların birçoğu hayal kırıklığına uğramıştı. Fakat işler Gimple’ın öne sürdüğü gibi gelişirse hayranlar için hâlâ bir umut ışığı olabilir.

Fear The Walking Dead dizisinin beşinci sezonu ile ilgili sizin düşünceleriniz neler?