Xbox özel oyunlarının diğer konsollara açılacak olması ihtimali, içerik üreticilerini rahatsız etti. Bizzat Microsoft ile iş birliği yapan bazı fenomenler, yaptıkları açıklamalarla olası karara tepki gösterdiler.

ABD merkezli teknoloji devi Microsoft, son birkaç gündür Xbox ile gündemde. Konuya aşina okurlarımız bilir; bundan birkaç gün önce Microsoft ile ilgili bazı iddialar gündeme geldi. Bu iddialara göre Xbox özel oyunu olarak piyasaya sürülen popüler oyunlar, PlayStation ve Nintendo Switch gibi üçüncü taraf konsollar için de yayımlanacaktı. Geçtiğimiz gün konuyla ilgili açıklama yapan Xbox patronu Phil Spencer ise bununla ilgili bir etkinlik düzenleneceğini söyledi.

Şimdiyse bu süreçle ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Xbox tutkunları, bu karara karşı çıkmaya başladılar. Xbox için içerikler üreten ve dünyaca tanınan bazı fenomenler, böyle bir karar alınmaması yönünde fikir paylaştılar. Xbox oyunlarının diğer platformlara gelmesini istemeyen fenomenler, böyle bir kararın Xbox'a zarar vereceğini düşünüyorlar.

Peki kim, ne diyor?

158 bini aşkın takipçi sayısıyla Xbox dünyasının en ünlü isimlerinden biri olan Klobrille, direkt olarak artık Xbox'a destek vermeyeceğini söyledi. Markaya karşı güveninin ve geleceğe yönelik heyecanının düştüğünü aktaran içerik üretici, kendisini emekliye ayırma zamanının geldiğini belirtti. 80 binden fazla takipçiye sahip olan fenomen "Timdog" ise bu kararın Game Pass'i kaldırmakla aynı olduğunu belirtti.

Olay sadece bu iki fenomenden ibaret değil. "Doc_Dark" isimli YouTuber, 3 dakika boyunca şarkı söylediği bir video paylaştı. Bu şarkıda "Her şey bitmiş gibi görünüyor" diyen fenomen, şarkı boyunca Xbox Series S'e sarıldı. "KidSmoove" adını kullanan başka bir fenomense X'teki kapak fotoğrafını değiştirip, "Xbox'ı s..." yazdı.

Burada önemli olan husus; bahsettiğimiz fenomenlerin Xbox yönetim ekibi tarafından dahi takip ediliyor olması. Hatta bazıları, bizzat Phil Spencer tarafından takip ediliyor. Hâl böyle olunca fenomenlerin yaptırım güçlerinin olması ihtimalini gözden kaçırmamak gerek. Ancak Microsoft'un kararı değişir mi? İşte bu sorunun cevabını önümüzdeki günlerde göreceğiz.