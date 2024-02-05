Microsoft'un geleceğe yönelik planlarıyla ilgili bomba iddialar ortaya atıldı. Pek çok kaynağa göre şirket, Xbox oyunlarını "özel" olmaktan çıkaracak. Söz konusu oyunların başında da Starfield geliyor.

Video oyun dünyasının önemli temsilcileri arasında yer alan Xbox ile ilgili çok önemli bir gelişme yaşandı. Microsoft'a yakın kaynakların iddialarına göre şirket, "Xbox özel" oyunlarını, özel olmaktan çıkaracak. Eğer bu iddia gerçekleşirse Xbox ve Microsoft ekosistemi için geliştirilen bazı oyunlar, çok yakında PlayStation ve hatta Nintendo Switch sahipleri tarafından da oynanabilecek.

Edinilen bilgilere göre Xbox ekibinin çoklu platform desteği için üzerinde çalıştığı oyunların başında Starfield geliyor. Bu oyunun PlayStation 5 için de yayımlanacağı iddia ediliyor. Ancak Microsoft'un bu konuda aşırı ketum davrandığını belirtelim. Firma, konuyla ilgili olarak sessizliğini koruduğu gibi herhangi bir yalanlama da yapmadı. Oysa Microsoft, asılsız iddiaları reddetme konusunda açık sözlü davranırdı.

Hi-Fi Rush ve Sea of ​​Thieves gibi oyunlar için de benzer planlar var!

Microsoft'un çoklu platform desteğiyle ilgili planlarının sadece Starfield'a özel olmayacağına inanılıyor. Dillendirilen oyunlar arasında ise Hi-Fi Rush ve Sea of ​​Thieves gibi yapımlar da bulunuyor. Hatta bu oyunlar için desteğin sadece PlayStation 5'ten ibaret olmayacağı, Nintendo Switch sürümleri için de çalışmaların devam ettiği konuşuluyor. Ancak Microsoft yönetimindeki bir kesmin, bu tür bir karar Xbox satışlarını olumsuz etkileyeceği gerekçesiyle sıcak bakmadığı söylentileri de var. Açık konuşmak gerekirse Microsoft'ta kazan kaynıyor.

PlayStation ile Xbox ekosistemlerindeki özel oyun savaşının kazananının Sony olduğu aşikâr. Microsoft'un, bu darboğazdan kurtulmak için böyle bir şey planladığı ifade ediliyor. Eğer bu iddialar gerçekleşirse Xbox özel oyunu diye bir şey kalmayabilir. Ancak oyunların daha fazla ekosistemde daha fazla oyuncuya ulaşması, daha fazla satış anlamına da gelir. Bir başka deyişle Microsoft, para kazanmak için ya Xbox satışlarına güvenecek ya da Game Pass ve oyun satışlarına ağırlık verecek. Neler olacağını bekleyip göreceğiz...