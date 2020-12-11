Ferrari CEO'su Louis Camilleri Emekli Oldu

Bir süredir koronavirüsle mücadele ettiği bilinen Ferrari CEO'su Louis Camilleri'nin görevinden istifa ettiği ve emekli olmaya karar verdiği açıklandı. 65 yaşındaki Camilleri, eski patron Sergio Marchionne'nin ölümünün ardından 2018 yılında göreve getirilmişti.

İtalya merkezli lüks otomobil üreticisi Ferrari'nin en tepesindeki isim olan Louis Camilleri, ani bir kararla şirketten istifa etti. Şirket, Camillieri istifa nedenini tam olarak açıklamadı ancak "kişisel sebepler" nedeniyle ayrıldığını söyledi. Reuters'a göreyse eski patron, haftalarca hastanede kalmasını gerektiren sağlık sorunları nedeniyle görevinden ayrılmak durumunda kaldı.

Eski Ferrari şefi Sergio Marchionne'nin ölümünün ardından 2018 yazında CEO koltuğuna oturan Camillieri'nin COVID-19 nedeniyle bir süre hastanede yattığı biliniyor. Ancak şu anda durumunun iyi olduğu ve evde iyileştiği söyleniyor. 65 yaşındaki Camilleri'nin Ferrari'nin yanında Philip Morris International'daki yönetim kurulu başkanlığı görevinden de istifa ettiği açıklandı.

'Ferrari'nin en iyi yıllarının henüz gelmediğini biliyorum'

Görevden ayrılan CEO, hazırladığı açıklamada "Ferrari, hayatımın bir parçası oldu ve CEO olarak hizmet etmek büyük bir ayrıcalıktı" dedi. Yazının devamında "Maranello'nun olağanüstü erkek ve kadınlarına ve yaptıkları her şeye uyguladıkları tutku ve bağlılığa olan hayranlığım sınır tanımıyor. Şirketin 2018'den beri elde ettiği sayısız başarıdan gurur duyuyorum ve Ferrari'nin en iyi yıllarının henüz gelmediğini biliyorum" diye ekledi.

Louis Camilleri'nin ayrılığının ardından Gianni Agnelli'nin torunu ve aynı zamanda Fiat Chrysler Grubu'nun yönetim kurulu başkanı olan John Elkann, şirketi geçici olarak yönetecek. Eski CEO'nun ayrılık kararının ardından konuşan Elkann, yaptığı açıklamada "Louis'e 2018'den beri İcra Kurulu Başkanımız olarak ve 2015'ten beri Yönetim Kurulu üyemiz olarak aralıksız bağlılığı için en içten teşekkürlerimizi sunmak isterim" ifadelerini kullandı.

Camilleri'nin Ferrari'ye olan tutkusundan da bahseden Elkann, "Ferrari'ye olan tutkusu sınırsızdı ve onun liderliğinde şirket, dünyanın en büyük şirketlerinden biri olarak, gerçekten eşsiz mirasından ve kusursuz mükemmellik arayışından yararlanarak pozisyonunu daha da pekiştirdi. Kendisine ve ailesine uzun ve mutlu bir emeklilik diliyoruz" dedi.