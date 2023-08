Ferrari'nin kurucusu Enzo Ferrari'yi anlatacak "Ferrari" filminden ilk fragman geldi. Venedik Film Festivali'nde prömiyerini yapacak yapım, 25 Aralık'ta vizyona girecek.

İtalya merkezli süper otomobil üreticisi Ferrari’nin kurucusu Enzo Ferrari, ünlü yönetmen Michael Mann tarafından çekilen “Ferrari” filmiyle beyaz perdeye taşınıyor. Özellikle otomobil tutkunlarının yolunu gözlediği filmden bugün ilk fragman geldi.

Yıldızlarla dolu kadroya sahip olan Ferrari filmi, 25 Aralık 2023’te vizyona girecek. Prömiyerini ise 30 Ağustos- 9 Eylül arasında gerçekleştirilecek Venedik Film Festivali’nde yapacak.

Ferrari’nin ilk fragmanı

Heat, The Insider ve The Last of the Mohicans filmleriyle tanıdığımız dört Oscar adaylığı bulunan Michael Mann izmalı Ferrari, bizi 1950’li yıllara götürerek Enzo’nun hayatını konu edinecek. Hızlı bir tempoya sahip fragman, çoğu İtalya’da çekilen filmde neler göreceğimize bakış atmamızı sağlıyor.

Ayrıca, sürücü Alfonso de Portago’nun ve 9 seyircinin hayatını kaybettiği 1957 tarihli ünlü yarış Mille Miglia da filmin bir parçası olacak. Yarışta gerçekleşen bu kazada Portago’nun kullandığı bir Ferrari aracının tekeri patlamıştı.

Star Wars, Marriage Story, House of Gucci gibi yapımlardan tanıdığımız Adam Driver, filmde Enzo Ferrari’yi canlandıracak. Penelope Cruz, Ferrari’nin karısı Laura Ferrari, Shailene Woodley ise Ferrari’nin metresi Lina Lord rolüyle karşımıza çıkacak. Bunlar dışında Sarah Gadon, Jack O’Connel, Gabriel Leone, Patrick Dempsey gibi isimler de filmde yer alacak.