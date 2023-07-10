Apple'ın orijinal filmi Napoleon'dan ilk fragman geldi. Paylaşılan fragman, filmin vizyon tarihini de ortaya koydu. Evet, Apple'ın yeni filmi sinema salonlarında gösterilecek.

ABD merkezli teknoloji devi Apple, bundan birkaç ay önce sinema sektörüyle ilgili önemli bir gelişme ile haberlerimize konuk oldu. İddialara göre şirket, tüm hakları kendinde olan orijinal filmleri sinema salonlarında da seyirci ile buluşturacaktı. Gelen son haberler ise Apple'ın planlarının gerçekleşmesine artık çok az bir süre kaldığını gözler önüne seriyor.

Apple, bir süredir Napoleon isimli bir orijinal film üzerinde çalışmalarını sürdürüyordu. Bugün filmle ilgili ilk fragman yayınlandı. Bu fragman, Napoleon'un sinema salonlarında da yayınlanacağını ortaya koydu. Peki bu film ne anlatıyor? Kimler oynuyor? Ve ne zaman vizyona girecek?

Napoleon fragmanı:

Napoleon konusu:

Napoleon, adından da anlaşılabileceği üzere Avrupa tarihinin en önemli isimlerinden Napolyon Bonapart'ın hikayesini anlatıyor.

Napoleon oyuncu kadrosu ve teknik ekibi:

Filmin oyuncu kadrosunda Joaquin Phoenix, Vanessa Kirby, Tahar Rahim, Mark Bonnar, Rupert Everett ve Youssef Kerkour gibi isimler yer alıyor. Filmin başındaki isim Ridley Scott. Bu arada; Ridley Scott ile Joaquin Phoenix, Napoleon'un yapımcıları arasında da yer alıyor. Filmin senaryosu ise David Scarpa tarafından kaleme alındı.

Napoleon vizyon tarihi:

Apple Original Films isimli Twitter hesabındaki paylaşıma göre Napoleon, 22 Kasım 2023 tarihinde vizyona girecek.

Napolyon Bonapart ile ilgili detaylı bilgi için: