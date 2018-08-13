Ferrari, Sattığı Araba Başına Ortalama 67.000 Euro Kazanıyor

İtalyan otomobil devi Ferrari'nin, araç başına kazandığı gelirin düşündüğümüzden de fazla olduğu ortaya çıktı.

Bildiğiniz gibi özellikle elektirikli araçlara rağbetin giderek artmasıyla otomobil piyasası gün geçtikçe değişiyor ve bazı firmalar bu değişime uyum sağlayıp karlı çıkabilirken, bazıları piyasadan çekiliyor. Bu büyük rekabet içerisinde Ferrari de karlı çıkanlardan birisi.

Geçtiğimiz aylarda Nissan'ın SUV sınıfı olmayan araçları, Ford gibi markalarla mücadele ederken; Ferrari oldukça karlı bir yılın ortasına gelmiş vaziyette. Ferrari'nin Maranello İtalya galerisi her bir araç satışı için 69.000 euro kazanıyorken, bu kazanç İngiliz markası Jaguar Land Rover için sadece 800 Euro.

Alman piyasasına gelecek olursak; Porsche en büyük 3 rakibinden neredeyse 2 kat fazla gelir elde ediyor. Mercedes, Audi ve BMW araç başına 9.000 euro kazanırken, Porsche'nin geliri tam 17.000 euro. Son bir ilginç not: Üretim maliyetleri ve çeşitli masraflarla birlikte, Bentley'in her sattığı araç başına 17.000 euro zarar ettiği belirtildi.