Ferrari'nin Yeni Hiper Otomobili Yarın Tanıtılacak!

Uzun süredir beklenen ve Ferrari LaFerrari'nin devamı olacak yeni hiper otomobil yarın tanıtılacak.

Pek çok kişi için otomobilde zirveyi temsil eden Ferrari'nin amiral gemisi otomobil duyuruları her zaman için büyük heyecan yaratmıştır. İtalyan devinin bir sonraki amiral gemisi modeli de yarın tanıtılacak. Tanıtım için Ferrari, sosyal medya kanallarından sürpriz bir video paylaştı.

Ferrari'nin paylaştığı videoda "Ufukta yeni bir şey var" ifadesi kullanıldı. Instagram'dan kaldırılan gönderi yalnızca Facebook'ta karşımıza çıkıyor. Üstü örtülü olarak paylaşılan aracın silüetine baktığımızda ise büyük bir arka kanat ve geniş bir şasi tercih edildiği göze çarpıyor. Ferrari'nin yeni bir yarış otomobili ya da konsept otomobil tanıtma ihtimali de var ancak genel olarak yeni aracın Ferrari LaFerrari'nin halefi olacak model olması bekleniyor.

İşte o görüntüler:

Aracın ismi hakkında herhangi bir bilgi bulunmasa da proje boyunca F250 kod adı ile anıldığını biliyoruz. Amiral gemisi bir otomobil olacak olmasına rağmen bu modelde alıştığımız V-12 motor bulunmayacak ve muhtemelen Ferrari tarihinin ilk V-6 motorlu amiral gemisi otomobili olacak. Her ne kadar V-6 motor pek çok Ferrari hayranını tatmin etmeyecek bir motor çeşidi olsa da bu motor araca 1200 beygir civarında güç sağlayacak.

Ferrari bu modelde muhtemelen Le Mans yarışlarındaki araçlarından da parçaları ödünç alacak. Ayrıca tek bir V-6 ve bir elektrik ünitesi yerine araçta üç adet elektrikli güç ünitesi yer alacak. Böylece İtalyan devinin yeni amiral gemisi, emisyon kısıtlamalarına karşı elektrikli olarak da kullanılabilecek.

Bakalım Ferrari yarın karşımıza nasıl bir otomobil çıkaracak.