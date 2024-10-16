Kırmızıyla Özdeşleşen Ferrari’nin Logosu Neden Sarı?

Ferrari dediğimiz zaman aklımıza hız ve performansla birlikte şahlanan atın bulunduğu logo da gelir. Peki kırmızıyla bu kadar özdeşleşen Ferrari’nin logosu niye sarı olmuş?

İtalyan üreticinin logosundaki renkler aslında öyle tesadüf eseri kullanılmamış.

Arka plandaki sarı zeminin de kendine has bir anlamı var. Gelin daha yakından bakalım.

Size bir Ferrari hayal edin desek, bu muhtemelen kırmızı olurdu.

Çünkü marka, ürettiği otomobillere de çok yakışan kırmızıyla özdeşleşmiş bir durumda. Bu kırmızı, 'Rosso Corsa' olarak adlandırılıyor. Rosso Corsa da İtalyanca’da 'yarış kırmızısı' anlamına geliyor.

Logonun altındaki sarı ise markanın bağlarından geliyor.

Ferrari logosundaki sarı zemin, Ferrari'nin kurulduğu şehir olan Modena'yı temsil ediyor. Enzo Ferrari, markanın kökenine bağlılığını göstermek için logoda bu rengi kullanmayı tercih etmiş.

Sarı zemin üzerindeki şahlanmış at figürü de aslında ünlü bir İtalyan savaş pilotu Francesco Baracca’nın uçağında kullanılıyordu. Onun tavsiyesiyle Ferrari’nin logosunda da yer aldı. Bu at da İtalyanca’da 'Cavallino Rampante' olarak adlandırılıyor.

Sarı zemin ve şahlanan atın üzerinde bir de İtalya bayrağı yer alıyor.

Yani yeşil, beyaz ve kırmızı şeritler de Ferrari’nin doğduğu ülkeyi temsil ediyor.

Özetle, kırmızıyla özdeşleşen Ferrari’nin logosunda sarı renk kullanılması, markanın genlerine ne kadar bağlı kaldığını gösteriyor.

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