Fiat ÖTV'siz araç fiyat listesi içeriğimizde. Egea, Egea Cross gibi modellerin ÖTV'siz fiyatı ne kadar? 2026 güncel Fiat ÖTV'siz araba fiyatları...

İşte Fiat ÖTV'siz araç fiyat listesi... Fiat, geniş model yelpazesi ve ulaşılabilir fiyatları sayesinde ÖTV muafiyetli araç almak isteyenlerin en çok tercih ettiği otomobil markalarından biri olmaya devam ediyor. Özellikle Egea ailesi uzun yıllardır bu alanda en çok ilgi gören modeller arasında yer alırken, markanın hibrit ve elektrikli seçenekleri de kullanıcıların radarına girmeye başladı.

Bunlar da İlginizi Çekebilir

İçerikten Görseller × + − ‹ ›

Bu içerikte Fiat'ın ÖTV muafiyeti kapsamında satın alınabilen modellerinin güncel fiyat listesini inceleyebilir, araçlar hakkında kısa bilgilere ulaşabilirsiniz.

İçerikten Görseller × + − ‹ ›

Fiat ÖTV'siz araç fiyat listesi - 2026 Güncel

Model Liste Fiyatı Tahmini ÖTV Muafiyetli Fiyat Fiat Egea 1.6 Multijet 130 HP Manuel Easy 1.369.900 TL 782.800 TL Fiat Egea 1.6 Multijet 130 HP Manuel Urban 1.459.900 TL 834.229 TL Fiat Egea 1.6 Multijet 130 HP DCT Easy Otomatik 1.759.900 TL 1.005.657 TL Fiat Egea 1.6 Multijet 130 HP DCT Urban 1.851.900 TL 1.028.833 TL Fiat Egea 1.6 Multijet 130 HP DCT Lounge 1.921.900 TL 1.067.722 TL Fiat Egea Cross Street 1.6 Otomatik 1.880.500 TL 1.017.000 TL Fiat Egea Cross Urban 1.6 Otomatik 1.950.500 TL 1.054.000 TL Fiat Egea Cross Lounge 1.6 Otomatik 2.020.500 TL 1.091.000 TL Fiat Egea Cross Limited 1.6 Otomatik 2.090.500 TL 1.129.000 TL Fiat Grande Panda La Prima 44 kWh Otomatik 1.609.900 TL 965.000 TL Fiat 500e Giorgio Armani 42 kWh Otomatik 2.249.900 TL 1.350.000 TL Fiat 600e La Prima 54 kWh Otomatik 1.989.900 TL 1.195.000 TL

Fiat ÖTV muafiyetli araçlar:

Egea

Egea Cross

Grande Panda

500e

600e

Fiat, farklı ihtiyaçlara hitap eden geniş model yelpazesiyle ÖTV muafiyeti kapsamında tercih edilen markalar arasında yer alıyor. Markanın en popüler modeli Egea, ekonomik yapısı ve geniş iç hacmiyle öne çıkarken, Egea Cross SUV görünümü ve yüksek sürüş pozisyonuyla dikkat çekiyor. Yeni nesil Grande Panda ise hibrit ve tamamen elektrikli motor seçenekleriyle şehir kullanımına odaklanırken, 500e kompakt yapısı ve tamamen elektrikli sürüş deneyimiyle öne çıkıyor. Elektrikli SUV arayanlar için geliştirilen 600e ise geniş yaşam alanı, gelişmiş teknolojileri ve zengin donanımıyla Fiat'ın en modern modellerinden biri olarak dikkat çekiyor.