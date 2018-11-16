FIFA'da Hızı Çok Düşük Olan Kevin Ellison'dan İlginç Tepki

Futbol oyunları bazında en çok oynanan oyun olan FIFA'da hızı 35 olan İngiltere 2.Lig oyuncusu Kevin Ellison, FIFA'ya tepkisini ilginç ve eğlenceli bir video ile gösterdi.

PES ile birlikte yıllardır en büyük ve en popüler futbol oyunu FIFA, özellikle son 6-7 senedir oyuncular tarafından daha çok tercih ediliyor. Sahip olduğu lig ve kulüp lisansıyla, oyunculara daha fazla takımla ve ligle oynama deneyimi sunan FIFA'nın en bilinen özelliklerinden bir tanesi ise oyun içi hatalar.

Yıllardır, oyuncuları, sunduğu içeriğin yanında oyun içi hatalarıyla da eğlendiren FIFA bu sefer biraz daha farklı bir konuyla gündeme geldi.

FIFA 19'da İngiltere 2.lig ekiplerinden Morecambe'nin kanat oyuncusu Kevin Ellison'ın hızı 35 olunca oyuncu da tepkisini ve eleştirisini eğlenceli bir yolla dile getirdi.

FIFA oyuncuları arasında en çok merak edilen bir diğer şey de en kötü derecelendirmeye sahip futbolcu. Kevin Ellison'ın hızı gerçekten çok kötü olsa da en kötüsü olmaya yetmemiş. FIFA Ultimate League'de en kötü derecelendirmeye sahip olan oyuncu, The Cork City forması giyen Pierce Phillips.