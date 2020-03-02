EA'in Turnuva Elemelerini Devam Ettirmek İçin Bulduğu Yöntem

Geçtiğimiz hafta sonu boyunca EA Lisanslı FUT Şampiyonlar Kupası elemelerine sahne olan FIFA 20, sunucu sıkıntıları yüzünden absürt bir olaya karıştı. Çöken oyun sunucularının ardından turnuva yöneticileri, galibi belirlemek için oyunculara taş/kâğıt/makas oynattı.

Dünyanın en popüler futbol oyunu olan FIFA, normal oyuncuların yanı sıra profesyonel oyuncular için de büyük bir rekabet ortamı sunuyor. Bu kapsamda oyun içerisinde pek çok turnuva düzenleniyor, ödüller dağıtılıyor. FIFA’nın en prestijli etkinliklerinden bir tanesi olan FUT Şampiyonlar Kupası ise dünyanın dört bir yanından profesyonellerin eWorld Cup’a katılmak için karşılaştığı bir eleme sistemi olarak biliniyor.

FIFA oynayanların yakından bileceği gibi FIFA 20, zaman zaman sunucu problemleriyle gündeme geliyor. Normal zamanlarda alışılan bir durum hâline gelen bu olay, 29 Şubat’taki turnuvada meydana gelince oldukça absürt bir durum ortaya çıktı. 2. Aşama elemeleri oynanırken yaşanan bu sıkıntı karşısında EA, turnuvayı ertelemek yerine oyuncuları taş/kâğıt/makas oyunu oynamaya davet etti.

Elemelerde birbiriyle eşleşemeyen oyuncular taş/kâğıt/makas oynamak zorunda kaldı:

“İnanamıyorum! EA Lisanslı Elemeler üzerinde birbirimizi bulamadığımız için taş/kâğıt/makas oynamak zorunda kaldık. Yok Artık! Artık yokum.”

Shaun ‘Brandsha’ Galea ile Hasan Eker arasında oynanan bir maçta ilk defa ortaya çıkan sorun, tüm hafta sonu boyunca devam etti. İsviçre elemelerinde seride durum 2-1’di ve her iki oyuncunun da bir sonraki aşamaya geçip son 16’ya kalmak için bu maçı kazanması gerekiyordu ancak oyunun sunucuları sorunlu olduğu için eşleştirme sistemi düzgün çalışmıyor ve rakipler birbirine oyun içinden davet gönderemiyordu.

Böyle bir durumda pek çok kişi turnuvanın erteleneceğini düşünebilir ancak EA, bu yöntemi seçmedi. Turnuvayı ertelemek bir kenara eleme aşamalarını hızlandırmak isteyen yöneticiler, iki oyuncuyu taş/kâğıt/makas oynamaya davet etti. Nitekim oyuncular da galibi belirlemek için bu oyunu oynadı ve Hasan Eker, rakibini eleyerek bir sonraki tura yükselmeyi başardı.

FIFA 20 sunucuları, geçtiğimiz hafta oynanan 2. Aşama elemeleri de dâhil olmak üzere birçok kez çevrimdışı kaldı. Son dört gün boyunca oyuncular, günde en az bir defa bu sorunla karşılaştılar. Yaşanan bu sıkıntıdan sadece normal FUT maçları değil, büyük çaplı turnuvalar da etkilendi.