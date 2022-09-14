FIFA 23 ile Gelecek Yeni Anti-Hile Sistemi Duyuruldu

Electronic Arts, hilelere karşı önlem olarak geliştirdiği yeni anti-hile sistemini duyurdu. Sistem, bilgisayarın en temel fonksiyonlarının yerine getirildiği katmanda çalışacak.

Çevrimiçi oyunların doğuşundan bu yana en büyük sorunu olan hileler ve hilecilere yönelik önlemler, her geçen gün artsa da hile geliştiricileri de aynı şekilde becerilerini artırıyor. Öyle ki uzun bir süre Vanguard koruması sayesinde hilesiz kalmayı başaran Valorant bile bugünlerde helikopter gibi dönen, elini mouse’a sürmeden kafa vuruşu yapan oyuncularla doldu.

Hilelere karşı genel anlamda başarılı bir koruma sunan Electronic Arts ise bugün bu önlemleri en üst seviyeye taşıyacak yeni sistemini duyurdu. ‘EA AntiCheat (EAAC)’ ismiyle çıkış yapacak olan yeni hile sistemi, bugüne kadar oyun dünyasında çok az kullanılan, sert bir önleme ev sahipliği yapacak.

Sistem, bilgisayarınızın en temel biriminde çalışacak:

Electronic Arts’ın paylaştığı bilgilere göre sistem, doğrudan EA geliştiricileri tarafından geliştirildi. Anti hile sistemi, kernel üzerinde çalışmaya başlayan yeni nesil hilelere karşı önlem olacak. Yani sistem, bilgisayarınızda donanım ve yazılım arasında bir köprü görevi gören arabirim üzerinde, bilgisayarınızın en temel komutlarının yürütüldüğü yerde çalışacak.

Tabii kernel düzeyinde çalışan anti hile sistemleri, kendi çapında özellikle güvenlik konusunda bazı tehlikeler de barındırıyor. Bu sistemlerde oluşan herhangi bir açık, bilgisayarınızın ve yaptığınız her işlemin bilgisinin ele geçirilmesine bile yol açabiliyor. Dolayısıyla anti hile sistemlerini geliştirenlerin bir açık bulunması durumunda çok hızlı bir şekilde harekete geçmesi gerekiyor.

PC oyuncuları, PlayStation ve Xbox oyuncularına karşı hile yapamayacak!

EA, bu tehlikelere karşı kesin bir çözüm sunmasa da tehlikeleri minimum düzeye düşürmek için anti hile sisteminin sadece bu sistemden faydalanan oyunlar çalıştırıldığında aktifleştirileceğini açıkladı. Bu sayede sistem, oyun dışında bilgisayarınızda yaptığınız işlemleri kayıt altına alamayacak ve daha güvenli bir ortam oluşturacak.

EA, yeni EAAC sistemini her oyuna da entegre etmeyecek. Yapılan açıklamaya göre sistem, sadece gerekli olduğunda seçili oyunlara eklenecek. Bu sistemin entegre edileceği ilk oyun ise 29 Eylül’de çıkış yapacak olan FIFA 23 olacak.

FIFA 23 ile birlikte FIFA serisi, ilk kez çapraz platform desteğine sahip olacak PlayStation, PC ve Xbox oyuncuları birbirleriyle oynayabilecekler. Bu noktada PlayStation ve Xbox oyuncuları, PC'deki hilelerden dolayı bu duruma çekinceli bakıyorlardı. Yeni anti-hile sistemi, bu çekinceleri bir nebze de olsa gidermiş oldu...