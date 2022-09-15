Mount & Blade II: Bannerlord Türkiye Fiyatına Zam Geliyor

Mount & Blade II: Bannerlord'un fiyatına zam yapılacağı açıklandı. Geliştirici ekip tarafından yapılan açıklamaya göre oyun, aralarında Türkiye'nin de olduğu 6 ülkede zamlanacak...

Mart 2020'de piyasaya sürülen ve hala erken erişim aşamasında olan Mount & Blade II: Bannerlord isimli yerli strateji oyunu ile ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Oyunun ardındaki ekip olan TaleWorlds, oyunun fiyatının 6 ülkede zamlanacağını açıkladı. Bu ülkeler; başta Türkiye olmak üzere Arjantin, Brezilya, Kazakistan, Polonya ve Tayland'dı. Peki TaleWorlds, neden böyle bir karar aldı?

Şirket tarafından yapılan resmi açıklamada, söz konusu ülkelerdeki ekonomik durumun böyle bir karara neden olduğu ifade edildi. Değişikliğin 20 Eylül itibarıyla geçerli olacağından bahseden şirket yetkilileri, oyuncuların bu tarihe kadar zamdan etkilenmeyeceğini duyurdular. Mevcut fiyatı 149,99 TL olan oyun, şuanda yüzde 10 indirimle 134,99 TL'ye satın alınabiliyor.

TaleWorlds'ten yapılan resmi açıklama şöyle:

"Ne yazık ki; Arjantin, Brezilya, Kazakistan, Polonya ve Türkiye'deki ekonomik durumlar nedeniyle fiyatlara zam yapma konusunda zor bir karar aldık. Değişikliğin 20/09/2022 tarihinde yürürlüğe gireceğini önceden bildirmek istedik..."

Mount & Blade II: Bannerlord, piyasaya sürüldüğünden beri aynı fiyata satılıyordu

Steam'deki oyunlarla ilgili bilgileri sunan SteamDB'ye girip Mount & Blade II: Bannerlord'un sayfasına baktığımızda, oyunun piyasaya sürüldüğünden beri sabit ve 149,99 TL olduğunu görüyoruz. Oyun, zaman zaman yapılan indirimlerle 119,99 TL'ye bile alınabilmişti. TaleWorlds'ün aldığı yeni karar, bu durumun artık değişeceğini gözler önüne seriyor.