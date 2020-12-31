Bir İçecek Markası, Son Derece Tuhaf Bir Reklam Yayımladı

Filipinler'de bulunan RC Cola adlı bir içecek markası, son zamanların en tuhaf reklam filmini yayınladı. Reklam filmi, sosyal medya yoğun ilgi gördü ve son derece tuhaf olmasına rağmen milyonlarca kez izlendi.

Filipinler’de ünlü bir içecek markası olan RC Cola, geçtiğimiz günlerde yayımlamış olduğu son derece garip bir reklam filmiyle gündem oldu. Reklam filmi, tuhaf ve rahatsız edici olmasına rağmen milyonlarca kez izlendi, Twitter’da yoğun ilgi gördü.

Reklam filminin yaratıcısı olan Jake Yrastorza’ya göre bu reklam filmi, içecek markasının diğer şirketlerden ne kadar farklı olduğunu göstermek ve gençlerin ilgisini çekmek için tasarlanmış.

Amaç, Z kuşağının ilgisini çekmek

Reklam filminde, okulda arkadaşları tarafından alay edilen çocuk evine dönüyor ve annesine üvey evlat olup olmadığını soruyor. Annesi, oğluna bu tarz şeylere aldırmaması gerektiğini söyledikten sonra, çocuk gömleğini çıkarıyor ve; “o zaman sırtımda neden 4 tane bardak var?” sorusunu yöneltiyor.

Anne, uzun zamandır sır olarak sakladığı bu gerçeği açıklarken gözyaşlarına boğuluyor ve bir anda kafasını yerinden çıkararak, kendisinin aslında bir kola olduğunu gösteriyor. Gittikçe tuhaflaşan bir hikayeye sahip olan bu reklam filminin sonunda, ailecek çocuğun sırtından kola içiyorlar.

Jake Yrastorza’ya göre bu reklam filmi, Z kuşağına hitap edecek şekilde tasarlanmış. Amaçlarının gençlerin ilgisini çekmek olduğunu dile getiren reklamcı; “Markayı Z kuşağının zihninde havalı göstermek için işin içine biraz mizah kattık” ifadelerinde bulundu.