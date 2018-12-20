Philo'nun Android TV uygulaması kullanıcılara sunuldu.

Sling ve YouTube TV gibi internet üzerinden yayın sağlayan platformlar kablolu yayınlardan daha çok tercih edilir duruma geldi. Ancak televizyona yansıtamadığınız sürece pek de yararlarını göremiyorsunuz. Eğer Android TV cihazınız varsa artık yeni bir seçeneğiniz daha var: Philo.

Philo’nun standart paketi 43 adet kanalla birlikte geliyor ve ayda 16 dolarlık bir ücret talep ediyor. 4 dolar ekstra ödeyerek 13 adet ek kanala sahip olunabiliyor.

Uygulama Apple TV, Fire TV ve Roku’da bir süredir bulunuyordu ve Android TV uygulaması da diğer platformlardaki arayüzüne benzer bir tasarımı sunuyor. Ülkemiz için henüz kullanılabilir olmayan uygulamanın linkini aşağıdan bulabilirsiniz.