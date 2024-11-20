FINAL FANTASY XIV MOBILE, Square Enix ve LightSpeed Studios iş birliğiyle tanıtıldı. Mobil cihazlara özel optimize edilen oyunun global lansmanı bekleniyor.

LightSpeed Studios ve Square Enix, FINAL FANTASY XIV oyununun mobil uyarlaması olan FINAL FANTASY XIV MOBILE’ı resmen tanıttı. Mobil cihazlar için optimize edilen bu oyun, Eorzea dünyasını daha erişilebilir bir platforma taşıyacak.

Oyuncular, FINAL FANTASY XIV MOBILE'de Hydaelyn dünyasına adım atarak hikâyeyi ilerletecek ve oyun boyunca Anakristal’in rehberliğinde çeşitli görevler üstlenecek. Oyunda ayrıca primal yaratıklarla mücadele edilerek Eorzea'yı yıkımdan kurtarmaya çalışacaklar.

Oyuncuları neler bekliyor?

Oyun, mobil cihazlara uygun kontroller ve dinamik savaş mekanikleri ile dikkat çekiyor. Ayrıca çeşitli karakter özelleştirme seçenekleri, toplama ve üretim sınıfları gibi özellikler de oyuna entegre edilecek. FINAL FANTASY XIV MOBILE’de oyuncular, Gold Saucer’da mini oyunlar oynayabilecek, kendi evlerini tasarlayabilecek ve mevsimlik etkinliklere katılabilecekler. Bunun yanı sıra crafting ve gathering (üretim ve toplama) sınıflarında uzmanlaşarak farklı aktivitelerde yer alabilecekler. Ayrıca online topluluklarla bir araya gelip ortak maceralara atılma imkânı sunulacak.

FINAL FANTASY XIV Yönetmeni Naoki Yoshida, oyunla ilgili şunları söyledi: "FFXIV 2.0: A Realm Reborn’un çıkışının üzerinden 11 yıl geçti. Bu yeni mobil oyun, FFXIV’in bir kardeşi olacak ve orijinal oyunun hikâye ve savaş mekaniğini mobil cihazlara taşımayı hedefliyor. FFXIV topluluğunun tutkulu desteğiyle birlikte büyümeyi dört gözle bekliyoruz."

İlk olarak Çin’de gerçekleştirilecek oynanabilir testlerle oyunculara sunulacak. Global lansmanın ise bu testlerden kısa bir süre sonra yapılması planlanıyor.