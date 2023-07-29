Dünyanın en popüler ve MMORPG oyun serisi Final Fantasy’nin 14. oyunu Final Fantasy XIV, Xbox patronu Phil Spencer’ın resmi duyurusuyla Xbox’a geliyor.

Final Fantasy, dünyadaki en uzun oyun serilerinden biri. Toplamda 16 tane oyunu bulunan serinin Xbox serüveni, şu ana kadar Final Fantasy XIII’ya kadardı. Yani 2013 yılında piyasaya sürülen Final Fantasy XIV, hala Xbox’a gelmemişti. Ta ki düne kadar.

Xbox’un patronu Phil Spencer, dün gerçekleştirilen Final Fantasy XIV Hayran Festivalinde sahneye çıktı ve oyunun yönetmeni Naoki Yoshida ile birlikte Xbox topluluğunun artık bu oyuna erişebileceğini belirtti.

“Gelecekteki oyunlarda Square Enix ile yakın işbirliği içinde olmayı dört gözle bekliyoruz”

“Final Fantasy XIV'ün Xbox'a geleceğini duyurmak için Yoshi-P ve Kiryu-san ile sahnede olmaktan keyif aldım. Xbox topluluğunun Warriors of Light'a katılacak olmasından heyecan duyuyoruz ve gelecekteki oyunlarda Square Enix ile yakın işbirliği içinde olmayı dört gözle bekliyoruz.”

Popüler MMORPG oyunu 2013 yılında piyasaya sürüldüğünden bu yana yalnızca PC ve PlayStation'da erişilebilir durumdaydı. Yoshida'ya göre hayranlardan gelen en sık taleplerden biri oyunun Xbox sisteminde yayınlanmasıydı.

Final Fantasy XIV, Xbox Series S ve X’te mevcut olacak ve Series X, tahmin edebileceğiniz gibi 4K çözünürlüğü destekleyecek. Neyse ki, Xbox oyuncuları en son eklentiyi oynamak için beklemek zorunda kalmayacak. Yoshida, Xbox sürümünün 2024 bahar aylarında çıkacağını ve açık betanın 6.5 yamasının çıkışına yakın bir zamanda yapılacağını belirtti.