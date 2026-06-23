Steam Machine karşılaştırması yaparken sadece “hangisi daha güçlü?” sorusuna bakmak yetmiyor. Çünkü masada PC özgürlüğü, PlayStation özel oyunları, Xbox ekosistemi, depolama, fiyat ve uzun vadeli kullanım gibi birbirinden farklı karar noktaları var. Peki gerçekte en avantajlısı hangisi?

Konsol seçmek eskiden çok daha basitti: Ya PlayStation tarafına geçerdiniz ya da Xbox tarafında kalırdınız. Ancak Steam Machine ile bu denge biraz değişiyor. Valve’ın yeni cihazı, klasik bir konsoldan çok televizyonun altına koyabileceğiniz küçük bir oyun bilgisayarı gibi davranıyor.

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Bu yüzden PS5 Pro, Xbox Series X, PS5 Slim, Xbox Series S ve Steam Machine’i aynı tabloda karşılaştırırken yalnızca teknik güce bakmak doğru değil. Çünkü bazı kullanıcılar en iyi görüntüyü, bazıları en uygun fiyatı, bazıları da yıllardır biriktirdiği Steam oyunlarını büyük ekranda oynamayı isteyecek. Elbetteki isteklerinizi karşılaştırmamız mümkün değil. O yüzden biz, cihazları teknik açıdan karşılaştırıyoruz.

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Bu cihazların hepsi aynı oyuncuya hitap etmiyor

Steam Machine’in en büyük farkı, doğrudan Steam kütüphanenizi televizyona taşıma fikri. Valve, cihazı “küçük ama güçlü” bir PC oyun kutusu gibi konumlandırıyor ve Steam Deck’ten 6 kat daha yüksek performans vadettiğini söylüyor. Yani burada PlayStation ya da Xbox’tan farklı olarak “kapalı konsol” değil, daha esnek bir PC mantığı var.

Steam Machine, PS5 Pro, Xbox Series X, PS5 Slim, Series S Özellikleri

Özellik Steam Machine PlayStation 5 Pro Xbox Series X PlayStation 5 Slim Xbox Series S İşlemci Yarı özel AMD Zen 4, 6C / 12T, 4.8 GHz’e kadar, 30W TDP 8x Core / 16x Thread Zen 2, 3.5 GHz / 3.85 GHz 8 çekirdekli özel Zen 2 CPU, 3.8 GHz / SMT ile 3.6 GHz x86-64 AMD Ryzen Zen 2, 8 çekirdek / 16 thread 8 çekirdekli özel Zen 2 CPU, 3.8 GHz / SMT ile 3.6 GHz GPU Yarı özel AMD RDNA 3, 28 CU, 2.45 GHz’e kadar, 110W TDP 60 CU, RDNA 3, 16.7 TFLOP, 2.35 GHz Max, PSSR 12 TFLOPS, 52 CU, 1.825 GHz özel RDNA 2 GPU AMD Radeon RDNA tabanlı grafik motoru, Ray Tracing, 10.3 TFLOPS 4 TFLOP, 20 CU, 1.565 GHz özel RDNA 2 GPU Bellek 16 GB DDR5 + 8 GB GDDR6 VRAM 16 GB GDDR6 @ 18 Gbps + 2 GB DDR5, 256 bit / 576 GB/sn 16 GB GDDR6, 320 bit; 10 GB @ 560 GB/sn + 6 GB @ 336 GB/sn 16 GB GDDR6, 448 GB/sn bant genişliği 10 GB GDDR6, 128 bit; 8 GB @ 224 GB/sn + 2 GB @ 56 GB/sn Depolama 512 GB NVMe SSD veya 2 TB NVMe SSD; microSD kart yuvası Custom 2 TB SSD; M.2 NVMe SSD slotu; USB ile harici depolama 1 TB Custom NVMe SSD; 2 TB özel sürüm bilgisi de görselde yer alıyor 1 TB Custom SSD, 5.5 GB/sn ham okuma; M.2 NVMe SSD slotu 512 GB Custom NVMe SSD veya 1 TB Custom NVMe SSD Ekran Desteği DisplayPort 1.4: 4K 240 Hz veya 8K 60 Hz; HDR, FreeSync, zincirleme bağlantı. HDMI 2.0: 4K 120 Hz; HDR, FreeSync, CEC HDMI 2.1; görselde 3840x2160’a kadar önerilen çözünürlük bilgisi yer alıyor True 4K oyun çözünürlüğü; 8K HDR; 120 FPS’ye kadar; HDMI 2.1, VRR, AMD FreeSync HDMI 2.1, 32 Gbps 1440p oyun çözünürlüğü; 120 FPS’ye kadar; HDMI 2.1, VRR, AMD FreeSync Bağlantı Desteği Ön: 2x USB-A 3.2 Gen 1, microSD. Arka: 2x USB-A 2.0, 1x USB-C 3.2 Gen 2, DisplayPort, HDMI, Ethernet 1x HDMI 2.1, 1x Ethernet, 2x USB-C, 2x USB-A 1x HDMI 2.1, 3x USB 3.1 Gen 1, Ethernet 802.3 10/100/1000, Xbox Wireless radyo 1x HDMI 2.1, 1x Ethernet, 2x USB-C, 2x USB-A 1x HDMI 2.1, 3x USB 3.1 Gen 1, Ethernet 802.3 10/100/1000, Xbox Wireless radyo Wi-Fi 2x2 Wi-Fi 6E Wi-Fi 7 802.11ac çift bant Wi-Fi 6 802.11ac çift bant Bluetooth Özel Bluetooth 5.3 anteni Bluetooth 5.1 - Bluetooth 5.1 - Güç Dahili güç kaynağı, 110–240V AC; CPU 30W TDP / GPU 110W TDP 232W maksimum TDP 200W maksimum TDP 180W TDP 100W maksimum TDP Boyut 152 x 162.4 x 156 mm 388 x 89 x 216 mm 151 x 151 x 301 mm Disc Drive: 358 x 96 x 216 mm; Digital Edition: 358 x 80 x 216 mm 65 x 151 x 275 mm Ağırlık 2.6 kg 3.1 kg 4.4 kg Disc Drive: 3.2 kg; Digital Edition: 2.6 kg Yaklaşık 1.9 kg İşletim Sistemi SteamOS 3, Arch tabanlı; KDE Plasma masaüstü - - - -

Fiyat tarafında Steam Machine, klasik konsol algısını biraz zorluyor. Cihazın 512 GB modeli 1.049 dolardan, 2 TB modeli ise 1.349 dolardan başlıyor ve Steam Controller'ı almak için de ekstra ücret ödemeniz gerekiyor. PS5 Slim’in ABD fiyatı ise Sony tarafından diskli modelde 499,99 dolar, dijital modelde 449,99 dolar olarak açıklanmıştı.

Fiyatı

Model Çıkış tarihi ABD fiyat bilgisi Steam Machine 2026 512 GB: 1.049 dolar / 2 TB: 1.349 dolar PlayStation 5 Pro 2024 699,99 dolar PlayStation 5 Slim 2023 Diskli: 499,99 dolar / Dijital: 449,99 dolar Xbox Series X 2020 499 dolar çıkış fiyatı Xbox Series S 2020 299 dolar çıkış fiyatı

Kâğıt üstünde en güçlü seçenek PS5 Pro gibi görünüyor

Saf teknik güç tarafından bakarsak PS5 Pro, bu listenin en dikkat çeken modellerinden biri. Sony, PS5 Pro’da gelişmiş ışın izleme, daha keskin 4K görüntü ve PSSR adını verdiği yapay zekâ destekli çözünürlük yükseltme teknolojisini öne çıkarıyor. Yani bu cihazın amacı, performans ve kalite modları arasındaki farkı olabildiğince azaltmak.

Xbox Series X ise hâlâ çok dengeli bir cihaz. Microsoft, Series X’in yerel 4K oyun deneyimi, hızlı yükleme, Quick Resume ve 120 FPS’ye kadar performans desteğiyle öne çıktığını belirtiyor. Series S ise aynı neslin daha uygun fiyatlı kapısı; ancak 1440p hedefi, daha düşük bellek ve disksiz yapı nedeniyle herkes için doğru seçim değil.

Steam Machine’in olayı sadece donanım değil

Steam Machine’i ilginç yapan şey, PS5 Pro’dan ya da Xbox Series X’ten daha güçlü olup olmaması değil. Asıl mesele, zaten Steam’de yüzlerce oyunu olan birinin bu kütüphaneyi konsol rahatlığında oyun deneyimine taşıyabilmesi. Bu, özellikle yıllardır PC’de oyun oynayan ama artık koltuğa geçip daha rahat bir deneyim isteyen kullanıcılar için ciddi bir avantaj.

Tabii bunun küçük bir karşılığı var: Steam Machine, konsol kadar “tak ve çalıştır” hissettirse bile sonuçta PC kökenli bir cihaz. Bazı oyunlarda ayar yapmak, uyumluluk kontrol etmek ya da anti-cheat kaynaklı sorunlarla uğraşmak gerekebilir. PlayStation ve Xbox ise bu noktada daha kapalı ama daha sade bir deneyim sunuyor.

Kime hangi cihaz daha mantıklı?

En iyi görüntü kalitesini, daha stabil yüksek kare hızlarını ve PlayStation tarafındaki özel oyunları istiyorsanız PS5 Pro listenin en mantıklı üst seviye seçeneği. Daha uygun fiyatla PlayStation ekosistemine girmek istiyorsanız PS5 Slim hâlâ oldukça güvenli bir tercih olarak duruyor.

Xbox Series X, Game Pass ve güçlü donanımı aynı pakette isteyenler için dengeli bir alternatif. Xbox Series S ise bütçesi daha sınırlı olan, dijital oyunlarla ilerleyen ve 4K takıntısı olmayan oyunculara hitap ediyor. Steam Machine ise “Benim asıl oyun arşivim Steam’de” diyen kullanıcılar için bambaşka bir kapı açıyor.

Sonuç: Kazanan tek bir cihaz yok

Bu karşılaştırmanın sonunda “kesinlikle bunu alın” demek pek doğru olmaz. Çünkü PS5 Pro en güçlü konsol deneyimini, Xbox Series X en dengeli Xbox paketini, PS5 Slim en risksiz standart tercihi, Xbox Series S ise en ulaşılabilir yeni nesil kapısını sunuyor.

Steam Machine ise bu masaya bambaşka bir yerden oturuyor. Evet, ne teknik özellikleri ne de fiyatı tercih etmek için bir sebep sunmuyor. Hatta tercih etmemek için çok güçlü bir neden. Ancak sunduğu özgürlük klasik konsollardan daha geniş. Yani büyük bir Steam arşiviniz varsa ve PC oyunlarını televizyona daha düzenli taşımak istiyorsanız, Steam Machine ilginizi çekecek bir ürün olabilir. Bizim fikrimizi soruyorsanız, o fiyat alacağınız bir oyuncu kasasıyla çok daha mutlu olabilirsiniz...