Kinder ve Nutella gibi markaları bünyesinde bulunduran Ferrero'ya fındık satan işçiler, şirketin uzun zamandır kendilerini sömürdüğünü iddia etti. Fındık üreticileri, bu zor koşullar devam ettiği sürece bu yıl Ferrero'ya fındık satmayacaklarını dile getirdi.

Bildiğiniz üzere Türkiye, Dünya fındık ihracatının %82'sini karşılıyor. Ferrero gibi onlarca dev marka, Türkiye'den aldığı fındıkla birlikte üretimlerini devam ettiriyor bu yüzden ülkemizde binlerce kişi, bu ihtiyacı karşılamak için Karadeniz bölgesinde bulunan fındık tarlalarında çalışıyor.

Son dönemde fındık işçileri, Ferrero'nun haksız olduğu öne sürülen işçi politikasına karşı isyan etmeye başladı. Türkiye'den 22-23 TL'ye aldığı fındığı yurt dışında 23 dolara sattığı belirtilen Ferrero, Türkiye'de bulunan 1000'den fazla işçisini sömürmekle suçlandı.

"Bu yıl fındıklarımızı Ferrero'ya satmayacağız"

Uzun bir süredir fındıklarını Ferrero'ya satan fındık üreticisi Aydın Şimşek, çalışma koşullarının son derece zor olduğunu ve şirketin tekel haline geldiği için başka çarelerinin kalmadığını dile getirdi. Şimşek, aynı zamanda Ferrero'nun uyguladığı politikadan artık sıkıldıklarını ve bu yıl fındıklarını onlara satmayacaklarını dile getirdi.

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) İstanbul Şube Başkanı Ömer Demir, Türkiye'de fındıktan sadece yabancı şirketlerin kâr ettiklerini dile getirdiği açıklamasında şu ifadeleri kullandı; "Fındığı kilosu 22-23 liraya alıp 23 dolara satıyorlar. Türkiye dünyaya yaklaşık 300 bin ton fındık ihraç ediyor ama bu işten sadece yabancı şirketler kâr ediyor. Yoksa her yerde her şeyi kontrol edecekler ve ürünümüzü onlardan başkasına satamayacağımız bir noktaya geleceğiz."