Alcatel ve ZTE'nin Fiyat/Performans Cihazları: 1S, Blade A5

Günümüzde herkes bütçesini zorlayıp markaların amiral gemisi akıllı telefonlarını tercih etse de fiyat/performans anlamında başarılı akıllı telefonlar hala aranıyor. Bu haberde, çok yakında satışa çıkacak iki akıllı telefon hakkında bilgi sahibi olacaksınız.

Fiyat/performans kategorisindeki akıllı telefonlar, birçok kullanıcıya hitap ediyor olmalarına rağmen markaların amiral gemileri kadar ilgi görmüyorlar. Fiyat/performans ürünü sayılabilecek akıllı telefonlar, amiral gemisi akıllı telefonlar ile kıyaslandığında aralarında ciddi fiyat farkları bulunuyor. Birçok kullanıcı gerçekten yüksek performansa ihtiyaç duymamasına rağmen yine de bütçesini zorlayıp amiral gemilerine başvurabiliyor. Bu haberimizde, çok yakında satışa sunulacak olan iki adet fiyat/performans akıllı telefonundan bahsedeceğiz.

Bu akıllı telefonları diğerlerinden ayıran şey ise bütçeye uygun olmaları ve Android'in son sürümü Pie'ı destekleyecek olmaları.

Alcatel 1S

Alcatel 1S, yakında piyasada olacak uygun fiyatlı bir akıllı telefon. CES 2019'da tanıtılan Alcatel 1X ve 1C'den farkı ise çentiksiz ve çerçeveli olması. Cihaz, 1600 MHz'e kadar hız vaat eden 8x Cortex A-55 çekirdekli Spreadtrum SC9863A SoC tarafından destekleniyor. Cihaz, grafik anlamında ise Imagination Tech PowerVR GE8322'den destek alıyor. İçerisinde 3GB RAM bulunduran akıllı telefon, 720x1440 piksel HD+ ekrana sahip olacak. En büyük artısı ise Android Pie ile gelecek olması.

ZTE Blade A5 2019

ZTE Blade A5 2019, işlemci ve ekran çözünürlüğü anlamında Alcatel 1S ile hemen hemen aynı olan bir akıllı telefon. ZTE Blade A5'in tek farkı ise yalnızca 1GB RAM ile donatılacak olması. Yine Alcatel 1S'te olduğu gibi ZTE Blade A5'te de Android Pie hazır halde olacak.

Bahsi geçen iki akıllı telefonun ne zaman piyasada olacağı ve fiyatlarının ne olacağı kesinleşmiş değil. Ancak fiyatlarının her ülkede uygun olacağı düşünülüyor.