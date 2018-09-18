Xiaomi Mi 8 Lite'la Çekilmiş Fotoğraflar Yayınlandı

Yarın Xiaomi için büyük bir gün. Çinli telefon üreticisi (en az) 2 yeni telefon tanıtacak. Bunlardan biri de Xiaomi Mi 8 Lite; bilinen eski adıyla Mi 8 Youth.

Xiaomi, telefondan çekilmiş bir kamera örneğini yayınladı ve fotoğraftaki filigran, telefonun resmi adının Mi 8 Youth değil de Mi 8 Lite olacağını doğruluyor. Pekin'deki Merkezi Radyo ve Televizyon Kulesi'nin gece halini gösteren fotoğraf, Mi 8 Lite'ın karanlık ortamlarda iyi işler çıkaracağıın bir göstergesi niteliğinde. Her ne kadar fotoğrafta biraz gürültü (noise) olsa da, geneli gayet güzel görünüyor.

Fotoğraftaki filigran aynı zamanda telefonun Yapay Zeka (AI) sistemine sahip olacağını ve iki kamerayla geleceğini doğrulamakta. Her iki kameranın da 12 megapiksel çözünürlüğünde olacağı söylentiler arasında.

Xiaomi Mi 8 Lite, 6.26 inçlik FHD+ bir ekranla gelecek ve 19:9'luk bir görüntü oranı sunacak. Snapdragon 660 çipsetinden gücünü alacak olan cihaz, farklı RAM kapasiteleri ve depolama seçenekleriyle gelecek.

Mi 8 serisindeki diğer cihazlar gibi Mi 8 Lite da bir çentiğe sahip olacak ve bu çentik 24 megapiksellik bir ön kameraya ev sahipliği yapacak. Arkasında parmak izi okuyucuyla gelecek olan Mi 8 Lite, 3000 mAh bir bataryaya sahipken kutudan Android 8.1 Oreo ile çıkacak.