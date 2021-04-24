İsmi geçince Rüyanız Hayrolsun programı, Mahmut Tuncer halayları ve Yalçın Çakır’ı hatırlatan televizyon kanalı Flash TV, ekranlara geri dönüyor. 2019 yılında yayın yapmayı durduran kanal, son halindeki gibi eğlence programlarına ağırlık verecek.

Bir dönemin ‘meme’lerine, hatta o zamanın deyişiyle ‘caps’lerine konu olan, eğlenceli programlarıyla herkesin tanıdığı Flash TV, yayın hayatına geri dönüyor. 2019’dan beri kapalı olan televizyon kanalı, yapılan açıklamalara göre yine eskiye yakın formatlarla izleyicilerle tekrar buluşacak.

Geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan iddialar, kanal sahibinden gelen bilgilerle doğrulandı. Flash TV, eğlence formatıyla bu yaz yayın hayatına devam edecek. Plana göre kanalda sunuculuk yapmış isimlerden biri, kanalın genel müdürlüğünü üstlenecek.

Televizyonun neşesi eksilmeyen ismi geri dönüyor

Flash TV’nin sahibi Ömer Göktuğ, bir röportaj sırasında yaptığı açıklamalarda kanalın geri dönüşünü doğruladı. Medyakoridoru’na konuşan iş insanı Göktuğ, formatın yine eğlence odaklı olacağını bildirdi. Flash TV, kapanana kadar şarkıların, türkülerin ve halayın haddinin hesabının olmadığı bir ortam olarak görülüyor, bu yüzden izleyicilerin sempatisini topluyordu. Samimi içerikleriyle bilinen kanalın yayınlayacağı yeni programların ne olduğu henüz bilinmiyor ancak açıklamalara göre kadroda yer alması beklenen isimlerden biri belli. Kanal, gazeteci ve televizyon sunucusu Hakan Aygün’e genel müdürlük teklifi sundu. Aygün’ün yanıtı ise henüz belli değil.

Hakan Aygün, 2009-2010 yılları arasında kanalda haber sunuculuğu yapmıştı. Şimdi ise yönetici pozisyonunda olacak. Kanalın içeriğine dair yeni bilgileri zaman gösterecek. Flash TV, mevcut planlara göre önümüzdeki temmuz ayında yayına başlayacak.