Flutter Hackathonu'na Başvurmak İçin Son Günler

Flutter Hackathonu, Birleşmiş Milletler'in belirlediği 17 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri arasından; "Nitelikli Eğitim" ve "Sürdürülebilir Şehirler ve Topluluklar" başlıklarında, başta mobil uygulama geliştirme teknolojisi olan Flutter ile olmak üzere teknolojik çözümler üretildiği 3 günlük bir yarışma olacak.

Google tarafından desteklenen Developer Student Clubs topluluğu tarafından düzenlenen etkinlik, 5 Şubat itibarıyla açılış yayınına ve ekiplerin tamamlanmasına ev sahipliği yapacak. 6 Şubat’ta workshoplar ve fikirlerin geliştirilmesi süreçlerinin gerçekleştirileceği etkinliğin finali ise 7 şubat tarihinde geliştirilen ürünlerin tamamlanması ve kazananların belirlenmesiyle tamamlanacak.

Flutter Hackathonu hakkındaki son gelişmeleri öğrenmek için Twitter, Instagram ya da LinkedIn profillerini takip edebilir, ayrıca etkinlik hakkında daha fazla bilgi almak için de flutterhackathon.org web sitesini ziyaret edebilirsiniz.