2018 Yılının En Çok Kazanan Oyuncuları Açıklandı

Listede birinci sırayı erkeklerde George Clooney, kadınlarda ise Scarlett Johansson aldı.

George Clooney'nin son dönemde çok fazla yapımda yer almamasına karşın birinci sıraya yerleşmesinde, 'Casamigos' isimli tekila şirketinin satışı önemli bir rol oynuyor. Zira Clooney'nin şirketi Casamigos, içki devi Diageo'ya 1 milyar dolar değerindeki bir anlaşma ile satılmıştı.

En çok kazanan oyuncular listesinde en dikkat çeken unsurlardan biri, erkek ve kadın oyuncuların gelirleri arasındaki büyük fark.

En çok kazanan erkek oyuncular...

1. George Clooney - 239 milyon dolar

2. Dwayne Johnson - 119 milyon dolar

3. Robert Downey Jr - 79 milyon dolar

4. Chris Hemsworth - 64,5 milyon dolar

5. Jackie Chan - 45,5 milyon dolar

6. Will Smith - 42 milyon dolar

7. Akshay Kumar - 40,5 milyon dolar

8. Adam Sandler - 39,5 milyon dolar

9. Chris Evans - 34 milyon dolar

10. Salman Khan - 33,5 milyon dolar

En çok kazanan kadın oyuncular...

1. Scarlett Johansson - 40,5 milyon dolar

2. Angelina Jolie - 28 milyon dolar

3. Jennifer Aniston - 19,5 milyon dolar

4. Jennifer Lawrence - 18 milyon dolar

5. Reese Witherspoon - 16,5 milyon dolar

6. Mila Kunis - 16 milyon dolar

7. Julia Roberts - 13 milyon dolar

8. Cate Blanchett - 12,5 milyon dolar

9. Melissa McCarthy - 12 milyon dolar

10. Gal Gadot - 10 milyon dolar

Erkeklerde listenin başında yer alan Clooney'nin kazancı, 239 milyon dolar. Bu, kadınların listesinde ilk sırada bulunan Johansson'ın 40,5 milyon dolar değerindeki kazancının neredeyse 6 katı.