Amerikan otomotiv devinin popüler SUV modeli olan Edge, yüksek kaliteli malzeme ve teknoloji kullanımından dolayı Ford’u seven kullanıcıların gözdesi sayılır. Ford Edge, iç mekanda 12,1 inç boyutundaki bir bilgi-eğlence ekranı ve beraberinde gelen yeni nesil teknolojilerle ülkemizde satışta olmasa da Ford ailesinin sevilen modellerinden biri olarak ABD’de ve Avrupa’da yerini aldı.

Dünya otomotiv sektörünün dev isimlerinden biri olan Ford’un yeni nesil SUV modeli olan Edge, hem dış tasarımda hem de iç mekanda yeni neslin kurallarına uyan bir tasarımla sahneye çıktı. Hem agresif hem de oturaklı bir yapıya sahip olan Ford Edge, markanın geniş Sedan modeli Mondeo’nun ön farlarını andıran bir far yapısına sahip.

Ford Edge, SE, SEL, ST-Line, Titanium ve ST olmak üzere 5 farklı donanım paketiyle kullanıcıları karşılıyor. ST ve Titanium donanımlarında hem dışta hem de içte kayda değer değişiklikler sunan Ford Edge, birçok kişiselleştirme unsurunu da ek olarak sunuyor.

Tasarım:

Dış tasarım: 9 farklı renk seçeği ile desteklenen agresif çizgiler

Tüm donanım paketlerinde büyük bir ön ızgarayla güçlü bir görüntü sunan Ford Edge, hem agresif hem de yumuşak çizgilerle harmanlanan bir tasarıma sahip. Tamamen LED gündüz farlarıyla bu güçlü profili öne çıkaran Edge, arka kısımda ise iki far arasındaki siyah şeritte Ford logosunu ve model adını barındırıyor.

Toplamda 9 farklı gövde rengine ve 2 adet iç tasarım rengine sahip geniş bir yelpazeye sahip olan Ford Edge’in Desert Gold adlı rengine sahip olabilmek için kullanıcıların Titanium donanım paketine sahip bir araç satın almaları gerekiyor. Ford, Edge modeli için jant tasarım anlamında ise yalnızca 3 farklı jant tipi sunuyor.

İç tasarım: Klasik Ford konsolunda yer alan geniş tablet ekranı

Ford Edge, iç mekanda orta konsolun büyük bir kısmını kaplayan bir bilgi-eğlence ekranıyla dikkat çekiyor. 12,1 inç boyutundaki bu bilgi-eğlence ekranı, Ford Edge’deki birçok teknolojinin kullanımını özelleştirmeye yardımcı oluyor. Toplamda 6 tip koltuk kumaşı tasarımına sahip olan Edge, klima menfezlerinin tasarımında diğer Ford modellerindeki çizgiye sadık kalmış.

Ford, şanzıman ayarlamaları için geçtiğimiz yıl görmeye başladığımız çevirmeli yapıdaki kontrolcüyü Edge modelinde kullanmayı tercih ediyor. Tüm bunlara ek olarak Ford Edge, iç mekanı özelleştirmek isteyen kullanıcılar için birçok farklı opsiyonu da beraberinde getiriyor.

Güvenlik:

Kör nokta uyarı sistemi:

360 derece sisteminde kullanılan kameralar yardımıyla kullanıcının göremediği noktaları onun için tarayan Edge, şerit değiştirme ve manevra yapma durumlarında kullanıcının yöneldiği noktada herhangi bir araç veya yaya varsa direksiyonun kontrolünü ele alıyor. Ford Edge, bu müdahaleden önce kullanıcıya sesli ve görsel bildirim göndermeyi de ihmal etmiyor.

Şerit takip asistanı:

Ford, Edge’in ön camına gizlediği bir kamera ile yolu aktif olarak izleyen bir teknolojiyi destekliyor. Bu kameranın elde ettiği verilerle ise otomobil şeritte tutuluyor ve bazı durumlarda direksiyona anlık olarak müdahale ediyor. Bahsi geçen bu kameranın Edge’deki diğer güvenlik sistemlerinde de aktif bir rolü olduğunu söylemek mümkün.

Aktif acil frenleme sistemi:

Ford, Edge kullanıcılarının trafikteki üçüncü gözü olacak bir teknoloji kullanıyor. Bu teknoloji, sürüş esnasında beklenmedik şekilde aracın karşısına çıkan yayaları ve araçları algılayıp sürücüye geri bildirim gönderiyor. Bu geri bildirim sonucunda sürücüden bir reaksiyon alınamaması durumunda ise Edge’in kontrolü o an için frenleme sisteminin eline geçiyor.

Geri görüş kamerası:

Ford Edge, kullanıcının geriye doğru yaptığı manevralarda ve park ederken yanlarında olan bu kamerayla daha güvenli bir sürüş vaad ediyor. Otomobil kullanıcılarının bir bölümü geri görüş kameralarını neredeyse hiç kullanmıyor olsa da gelişmiş teknolojilerle birlikte bu kameralar hayat kurtarıcı olabiliyorlar.

Konfor:

Ford+Alexa:

Ticaret devi Amazon’un geliştirmiş olduğu yapay zekaya sahip sesli asistan Alexa ile bir ortaklık içinde olan Ford, bu iş birliğinden yola çıkarak Edge modelinde gelişmiş bir sesli asistan teknolojisi sunuyor. Alexa sayesinde Edge’in içindeyken evinizdeki akıllı cihazları kontrol edebilir hatta Amazon’dan alışveriş bile yapabilirsiniz.

Panoramik cam tavan:

Neredeyse tavan kısmının tamamını kaplayan bir panoramik cam tavana sahip olan Ford Edge, iç mekanda ferah bir ortam sağlarken dışarıdan da çekici bir görüntü elde ediyor. Kullanıcılar panoramik cam tavanı tek tuşla tamamen açıp kapatabiliyorlar ve diledikleri konumda sabitleyebiliyorlar.

Kablosuz şarj alanı:

Ford Edge, iç mekandaki konforu artırmak ve kullanıcılara daha fazla erişilebilirlik sağlamak için orta konsolda bir kablosuz şarj alanı konumlandırıyor. Bu alan, kablosuz şarj destekli olan akıllı telefonları başka hiçbir işleme gerek kalmadan şarj edebiliyor. Böylelikle orta konsoldaki kablo kirliliği engellenmiş oluyor.

Ford Edge donanım paketleri:

Edge SE

Edge SEL

Edge ST-Line

Edge Titanium

Edge ST

Ford Edge, toplamda 5 donanım paketiyle kullanıcıları karşılıyor. SE, SEL, ST-Line, Titanium ve ST adlı donanım paketlerinden Titanium ve ST’de kullanıcılara bambaşka bir Edge sunan Ford, Titanium’da özel bir renk ve gelişmiş konfor unsurları vaad ediyor.

Ford Edge, konfordan tasarruf ederek daha agresif bir görüntü tercih etmek isteyecek kullanıcılar için 21 inç boyutundaki jantları opsiyon olarak sunuyor. Edge’in ST donanımında 20 inç boyutundaki jantların standart olarak kullanıcılara sunulduğunu belirtmekte fayda var.

Ford Edge performansı, motorları ve yakıt tüketimi:

Ford, Edge modeli için 2 farklı motor türü sunuyor. Tüm donanım seçeneklerinde otomatik şanzımanla karşımıza çıkan Edge, 2 motor türünde de dizel opsiyonu sunmuyor. Gelin Ford Edge’in motor türlerine ve bu motorların yakıt tüketimine birlikte göz atalım.

2,0L Turbo Benzinli (250 HP):

Ortalama (lt/100 km): 9,8

9,8 Şehir içi (lt/100 km): 11,2

11,2 Şehir dışı (lt/100 km): 8,1

2,7L Turbo Benzinli (335 HP):

Ortalama (lt/100 km): 11,2

11,2 Şehir içi (lt/100 km): 12,3

12,3 Şehir dışı (lt/100 km): 9,4

2021 Ford Edge SUV fiyatı:

Ford Türkiye, Edge SUV modelinin Türkiye’de satılacağına dair herhangi bir açıklama yapmadı. Bu bağlamda modelin satış fiyatıyla ilgili de herhangi bir liste paylaşılmış değil. ABD’de 31.250 dolar fiyat etiketiyle satışta olan Ford Edge SUV’nin Türkiye pazarına girmesi durumunda yazımızı fiyat listesiyle birlikte güncelleyeceğiz.

Bu yazımızda ABD’de ve Avrupa’da popülerliğini sürdüren Ford Edge SUV modelini ele aldık. Türkiye pazarında henüz yer edinmemiş olan bu modelle ilgili düşüncelerinizi yorum olarak paylaşmayı unutmayın.