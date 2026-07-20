Ford ÖTV'siz araç fiyat listesi içeriğimizde. Transit, Tourneo gibi modellerin ÖTV'siz fiyatı ne kadar? 2026 güncel Ford ÖTV'siz araba fiyatları...

Ford 2026 ÖTV'siz araç fiyat listesini derledik... ÖTV muafiyetli araç satın almak isteyenlerin en çok araştırdığı markalardan biri Ford oluyor. Geniş model yelpazesi ve farklı ihtiyaçlara hitap eden seçenekleri sayesinde marka, her yıl binlerce kişinin karşılaştırdığı otomobil üreticileri arasında yer alıyor.

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Bu içerikte Ford'un engelli ÖTV muafiyeti kapsamında değerlendirilebilecek modellerinin güncel fiyat listesini bulabilirsiniz.

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Ford ÖTV'siz araç fiyat listesi - 2026 Güncel

Model Liste Fiyatı Tahmini ÖTV Muafiyetli Fiyat Ford Transit Courier Trend Van 1.0 EcoBoost 100 PS Manuel 1.205.100 TL 890.000 TL Ford Transit Courier Trend Van 1.5 EcoBlue 100 PS Manuel 1.347.800 TL 995.000 TL Ford Transit Courier Deluxe Van 1.0 EcoBoost 125 PS Otomatik 1.398.900 TL 1.030.000 TL Ford Transit Courier Deluxe Van 1.5 EcoBlue 100 PS Manuel 1.472.000 TL 1.085.000 TL Ford Tourneo Courier Trend 1.0 EcoBoost 100 PS Manuel 1.429.900 TL 1.055.000 TL Ford Tourneo Courier Trend 1.5 EcoBlue 100 PS Manuel 1.635.000 TL 1.205.000 TL Ford Tourneo Courier Deluxe 1.0 EcoBoost 125 PS Manuel 1.542.500 TL 1.140.000 TL Ford Tourneo Courier Deluxe 1.0 EcoBoost 125 PS Otomatik 1.679.000 TL 1.240.000 TL Ford Tourneo Courier Deluxe 1.5 EcoBlue 100 PS Manuel 1.762.100 TL 1.300.000 TL Ford Tourneo Courier Titanium 1.0 EcoBoost 125 PS Manuel 1.624.500 TL 1.200.000 TL Ford Tourneo Courier Titanium 1.0 EcoBoost 125 PS Otomatik 1.752.500 TL 1.295.000 TL Ford Tourneo Courier Titanium 1.5 EcoBlue 100 PS Manuel 1.858.700 TL 1.370.000 TL Ford Tourneo Courier Active 1.0 EcoBoost 125 PS Otomatik 1.871.100 TL 1.380.000 TL Ford Tourneo Courier Active 1.5 EcoBlue 100 PS Manuel 1.947.400 TL 1.435.000 TL

Ford modelleri arasında ÖTV'siz 2 seçenek yer alıyor.

Ford Transit Courier, markanın kompakt hafif ticari modeli olarak öne çıkıyor. Özellikle esnaf, KOBİ'ler, kurye hizmetleri ve şehir içinde sık yük taşıyan kullanıcılar için geliştirilen model; geniş yükleme alanı, çift sürgülü kapıları ve pratik kullanım özellikleriyle dikkat çekiyor. Yeni nesilde daha modern tasarıma kavuşan Transit Courier, gelişmiş sürüş destek sistemleri ve dijital kokpit gibi teknolojilerle de destekleniyor.

Ford Tourneo Courier ise Transit Courier'in binek odaklı versiyonu olarak konumlanıyor. Beş kişilik oturma düzeni, geniş iç hacmi ve büyük bagaj kapasitesi sayesinde hem aile kullanımına hem de günlük ihtiyaçlara hitap ediyor. Katlanabilir arka koltukları sayesinde gerektiğinde yük taşıma alanı da sunan model, SUV esintili tasarımı, 12 inç dijital gösterge ekranı, 12 inç SYNC 4 multimedya sistemi ve gelişmiş güvenlik donanımlarıyla otomobil konforunu hafif ticari pratikliğiyle bir araya getiriyor.